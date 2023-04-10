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https://sputniknews.com.tr/20230410/filipinler-ulkedeki-abd-uslerinden-saldiri-eylemlerine-izin-verilmeyecek-1069459697.html
Filipinler: Ülkedeki ABD üslerinden saldırı eylemlerine izin verilmeyecek
Filipinler: Ülkedeki ABD üslerinden saldırı eylemlerine izin verilmeyecek
Filipinler, ABD ordusunun 2014 anlaşması kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan beş üsse ek olarak dört askeri üssün daha yerini açıkladı ve bu üslerden... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:31+0300
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abd
ferdinand marcos
abd üssü
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkesinin ABD askerlerine açtığı üslerden 'saldırı eylemlerine' izin vermeyeceğini söyledi. Manila yönetimi geçen hafta, ABD ordusunun EDCA olarak bilinen 2014 Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan beş üssün yanında, kullanmasına izin verdiği dört askeri üssün daha yerlerini açıkladı. Anlaşma, ABD birliklerinin savunma teçhizatı ve malzemeleri sevk işlemlerine ve depolamaya izin veriyor. Çin yönetimi ise, geçen hafta yaptığı açıklamada Filipinler ile ABD arasındaki genişletilmiş askeri anlaşmanın bölgesel barışı tehlikeye atabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu ve Washington'u 'sıfır toplamlı zihniyet' ile suçlamıştı.Tartışmaya konu olan dört ek üs, Güney Çin Denizi ve Tayvan yakınlarındaki diğer üsleri içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/abd-pasifikte-yiginaga-devam-ediyor-filipinlerde-4-yeni-usse-abd-askeri-konuslanacak-1069133123.html
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filipinler, abd, ferdinand marcos, abd üssü, açıklama
filipinler, abd, ferdinand marcos, abd üssü, açıklama

Filipinler: Ülkedeki ABD üslerinden saldırı eylemlerine izin verilmeyecek

12:31 10.04.2023 (güncellendi: 12:38 10.04.2023)
© AFP 2023Filipinler - ABD Üssü
Filipinler - ABD Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023
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Filipinler, ABD ordusunun 2014 anlaşması kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan beş üsse ek olarak dört askeri üssün daha yerini açıkladı ve bu üslerden 'saldırı eylemlerine izin verilmeyeceğini' söyledi.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkesinin ABD askerlerine açtığı üslerden 'saldırı eylemlerine' izin vermeyeceğini söyledi.
Manila yönetimi geçen hafta, ABD ordusunun EDCA olarak bilinen 2014 Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan beş üssün yanında, kullanmasına izin verdiği dört askeri üssün daha yerlerini açıkladı.
Anlaşma, ABD birliklerinin savunma teçhizatı ve malzemeleri sevk işlemlerine ve depolamaya izin veriyor.
Çin yönetimi ise, geçen hafta yaptığı açıklamada Filipinler ile ABD arasındaki genişletilmiş askeri anlaşmanın bölgesel barışı tehlikeye atabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu ve Washington'u 'sıfır toplamlı zihniyet' ile suçlamıştı.
Tartışmaya konu olan dört ek üs, Güney Çin Denizi ve Tayvan yakınlarındaki diğer üsleri içeriyor.
Essex Savaş Gemisi (ABD) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
SAVUNMA
ABD Pasifik’te yığınağa devam ediyor: Filipinler'de 4 yeni üsse ABD askeri konuşlanacak
4 Nisan, 03:22
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