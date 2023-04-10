https://sputniknews.com.tr/20230410/filipinler-ulkedeki-abd-uslerinden-saldiri-eylemlerine-izin-verilmeyecek-1069459697.html

Filipinler: Ülkedeki ABD üslerinden saldırı eylemlerine izin verilmeyecek

Filipinler: Ülkedeki ABD üslerinden saldırı eylemlerine izin verilmeyecek

Filipinler, ABD ordusunun 2014 anlaşması kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan beş üsse ek olarak dört askeri üssün daha yerini açıkladı ve bu üslerden... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T12:31+0300

2023-04-10T12:31+0300

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dünya

filipinler

abd

ferdinand marcos

abd üssü

açıklama

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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkesinin ABD askerlerine açtığı üslerden 'saldırı eylemlerine' izin vermeyeceğini söyledi. Manila yönetimi geçen hafta, ABD ordusunun EDCA olarak bilinen 2014 Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan beş üssün yanında, kullanmasına izin verdiği dört askeri üssün daha yerlerini açıkladı. Anlaşma, ABD birliklerinin savunma teçhizatı ve malzemeleri sevk işlemlerine ve depolamaya izin veriyor. Çin yönetimi ise, geçen hafta yaptığı açıklamada Filipinler ile ABD arasındaki genişletilmiş askeri anlaşmanın bölgesel barışı tehlikeye atabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu ve Washington'u 'sıfır toplamlı zihniyet' ile suçlamıştı.Tartışmaya konu olan dört ek üs, Güney Çin Denizi ve Tayvan yakınlarındaki diğer üsleri içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230404/abd-pasifikte-yiginaga-devam-ediyor-filipinlerde-4-yeni-usse-abd-askeri-konuslanacak-1069133123.html

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