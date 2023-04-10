https://sputniknews.com.tr/20230410/dumanin-anayasa-komitesinden-vatana-ihanet-sucu-icin-omur-boyu-hapis-cezasina-onay-1069482229.html
Duma’nın Anayasa Komitesi’nden vatana ihanet suçu için ömür boyu hapis cezasına onay
Duma’nın Anayasa Komitesi’nden vatana ihanet suçu için ömür boyu hapis cezasına onay
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Anayasa Komitesi, vatana ihanet suçu için ömür boyu hapis cezasının getirilmesini öngören değişikliklerin kabul... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T17:42+0300
2023-04-10T17:42+0300
2023-04-10T17:42+0300
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rusya
vatana ihanet
müebbet
müebbet hapis cezası
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Anayasa Komitesi ayrıca sabotaj ve terör için verilen cezaların sıkılaştırılmasıyla ilgili değişikliklere de onay verdi.Ceza Kanunu’nun ‘Uluslararası Terör Eylemi’ maddesinde halihazırda 10 yıldan ömür boyu hapse varan cezalar öngörülürken değişiklik teklifi alt sınırın 12 yıla çekilmesini tavsiye ediyor. ‘Terör Eylemi’ maddesinden suçlu bulunan kişilere şu an da en fazla 15 yıl verilirken değişikliklerde bu süre 20 yıla çıkarılıyor. Ayrıca terör örgütüne yeni üye arama veya terör eylemine çekme suçundan dolayı hapis cezasının 5 yıldan 7 yıla çıkarılması planlanıyor. ‘Terör topluluğunu organize etme ve katılma’ ile ilgili maddede öngörülen hapis cezası 5 ilâ 10 yıl arasındayken tavsiyede bu sürenin 10 ilâ 15 yıla çıkarılması tavsiye edildi.Sabotaj işleyenlere verilecek ceza şu anki 15 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.Değişikliklere önümüzdeki Perşembe günü parlamentoda bakılması bekleniyor.
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rusya, vatana ihanet, müebbet, müebbet hapis cezası
rusya, vatana ihanet, müebbet, müebbet hapis cezası
Duma’nın Anayasa Komitesi’nden vatana ihanet suçu için ömür boyu hapis cezasına onay
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Anayasa Komitesi, vatana ihanet suçu için ömür boyu hapis cezasının getirilmesini öngören değişikliklerin kabul edilmesini tavsiye etti.
Anayasa Komitesi ayrıca sabotaj ve terör için verilen cezaların sıkılaştırılmasıyla ilgili değişikliklere de onay verdi.
Ceza Kanunu’nun ‘Uluslararası Terör Eylemi’ maddesinde halihazırda 10 yıldan ömür boyu hapse varan cezalar öngörülürken değişiklik teklifi alt sınırın 12 yıla çekilmesini tavsiye ediyor. ‘Terör Eylemi’ maddesinden suçlu bulunan kişilere şu an da en fazla 15 yıl verilirken değişikliklerde bu süre 20 yıla çıkarılıyor. Ayrıca terör örgütüne yeni üye arama veya terör eylemine çekme suçundan dolayı hapis cezasının 5 yıldan 7 yıla çıkarılması planlanıyor. ‘Terör topluluğunu organize etme ve katılma’ ile ilgili maddede öngörülen hapis cezası 5 ilâ 10 yıl arasındayken tavsiyede bu sürenin 10 ilâ 15 yıla çıkarılması tavsiye edildi.
Sabotaj işleyenlere verilecek ceza şu anki 15 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.
Değişikliklere önümüzdeki Perşembe günü parlamentoda bakılması bekleniyor.