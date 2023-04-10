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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/donetsk-lideri-pusilin-kritik-oneme-sahip-artyomovsku-ziyaret-etti--1069474305.html
Donetsk lideri Puşilin, kritik öneme sahip Artyomovsk'u ziyaret etti
Donetsk lideri Puşilin, kritik öneme sahip Artyomovsk'u ziyaret etti
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, DHC'nin kritik öneme sahip Artyomovsk (Ukraynaca adı Bahmut) kentini ziyaret ettiğini açıkladı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T15:58+0300
2023-04-10T15:58+0300
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ukrayna
rusya
denis puşilin
artyomovsk
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Telegram hesabından bir paylaşım yapan Puşilin, kentin baştan sona gezdiğini ve Kiev rejiminin yol açtığı yıkımları yerinde gördüğünü anlattı. Artyomovsk'un yeniden inşası için çok çalışma yapılması gerektiğini ancak Mariupol'de deneyim kazandıklarını ve bunun üstesinden geleceklerini kaydeden Puşilin, "Büyük Rusya'nın tamamı bizimle" ifadelerini kullandı. Puşilin, DHC'deki seçmenlerle iletişimi destekleyen Duma milletvekili Zurab Makiyev'le iktidardaki Birleşik Rusya Partisi vasıtasıyla insani yardım noktaları kurmanın amaca uygunluğunu istişare ettiklerini anlattı. 'Müzisyenler' (Muzıkantı) olarak bilinen grubun üyelerine ödül verdiğini de paylaşan Puşilin, "Savaşçı ruhları güçlü, sadece zafere odaklanmış durumdalar ve ilerlemeye devam ediyorlar" diye ekledi. Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.
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ukrayna, rusya, denis puşilin, artyomovsk
ukrayna, rusya, denis puşilin, artyomovsk

Donetsk lideri Puşilin, kritik öneme sahip Artyomovsk'u ziyaret etti

15:58 10.04.2023
© Sputnik / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Multimedya arşivine gidinDenis Puşilin
Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© Sputnik / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
/
Multimedya arşivine gidin
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, DHC'nin kritik öneme sahip Artyomovsk (Ukraynaca adı Bahmut) kentini ziyaret ettiğini açıkladı.
Telegram hesabından bir paylaşım yapan Puşilin, kentin baştan sona gezdiğini ve Kiev rejiminin yol açtığı yıkımları yerinde gördüğünü anlattı.
Artyomovsk'un yeniden inşası için çok çalışma yapılması gerektiğini ancak Mariupol'de deneyim kazandıklarını ve bunun üstesinden geleceklerini kaydeden Puşilin, "Büyük Rusya'nın tamamı bizimle" ifadelerini kullandı.
Puşilin, DHC'deki seçmenlerle iletişimi destekleyen Duma milletvekili Zurab Makiyev'le iktidardaki Birleşik Rusya Partisi vasıtasıyla insani yardım noktaları kurmanın amaca uygunluğunu istişare ettiklerini anlattı.
'Müzisyenler' (Muzıkantı) olarak bilinen grubun üyelerine ödül verdiğini de paylaşan Puşilin, "Savaşçı ruhları güçlü, sadece zafere odaklanmış durumdalar ve ilerlemeye devam ediyorlar" diye ekledi.
Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda.
Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.
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