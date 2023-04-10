https://sputniknews.com.tr/20230410/docent-dr-pham-xuan-van-ucretsiz-kliniginde-felcli-kopek-ve-kediye-akupunktur-tedavisi-uyguluyor-1069472774.html
Doçent Dr. Pham Xuan Van ücretsiz kliniğinde felçli köpek ve kediye akupunktur tedavisi uyguluyor
Doçent Dr. Pham Xuan Van ücretsiz kliniğinde felçli köpek ve kediye akupunktur tedavisi uyguluyor
Doçent Dr. Pham Xuan Van, 91 yaşında olmasına rağmen ücretsiz kliniğinde hala binlerce felçli köpek ve kediye akupunktur tedavisi uyguluyor. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T21:47+0300
2023-04-10T21:47+0300
2023-04-10T21:47+0300
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hayvanlar
veteriner
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Vietnam Tarım Akademisi Veterinerlik Fakültesi öğrencilerine bilgisini, deneyimini ve işine olan sevgisini burada aktarıyor.
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Doçent Dr. Pham Xuan Van
Doçent Dr. Pham Xuan Van, 91 yaşında olmasına rağmen ücretsiz kliniğinde hala binlerce felçli köpek ve kediye akupunktur tedavisi uyguluyor.
2023-04-10T21:47+0300
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PT2M05S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vietnam, hayvanlar, veteriner, видео
vietnam, hayvanlar, veteriner, видео
Doçent Dr. Pham Xuan Van ücretsiz kliniğinde felçli köpek ve kediye akupunktur tedavisi uyguluyor
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Doçent Dr. Pham Xuan Van, 91 yaşında olmasına rağmen ücretsiz kliniğinde hala binlerce felçli köpek ve kediye akupunktur tedavisi uyguluyor.
Vietnam Tarım Akademisi Veterinerlik Fakültesi öğrencilerine bilgisini, deneyimini ve işine olan sevgisini burada aktarıyor.