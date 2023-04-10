https://sputniknews.com.tr/20230410/chp-istanbul-il-baskanligina-saldiri-sorusturmasinda-4-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1069459366.html
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı soruşturmasında 4 kişi adliyeye sevk edildi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı soruşturmasında 4 kişi adliyeye sevk edildi
Seyrantepe’de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:25+0300
2023-04-10T12:25+0300
2023-04-10T12:42+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istanbul
saldırı
adliye
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Seyrantepe'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230407/istanbul-valiliginden-chp-il-baskanligi-civarinda-ates-acilmasina-iliskin-aciklama-1069349314.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, saldırı, adliye
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, saldırı, adliye
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı soruşturmasında 4 kişi adliyeye sevk edildi
12:25 10.04.2023 (güncellendi: 12:42 10.04.2023) Abone ol
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Seyrantepe’de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Seyrantepe'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.