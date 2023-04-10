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https://sputniknews.com.tr/20230410/chp-il-baskanligina-saldiri-3-kisi-adli-kontrol-uygulanmasi-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1069482333.html
CHP İl Başkanlığı'na saldırı: 3 kişi adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi
CHP İl Başkanlığı'na saldırı: 3 kişi adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi
CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin savcılık sorguları tamamlanan 4 şüpheliden 3'ü haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T17:46+0300
2023-04-10T17:50+0300
chp
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silahlı saldırı
ateş açmak
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Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler 26 yaşındaki Arif P., 22 yaşındaki Berkan Ö., 20 yaşındaki Anıl Ö. ve 23 yaşındaki Ferhat E. gözaltındaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.'Sosyal medyadan yayın yapmak için ateş edildi'Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtildi.Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli 23 yaşındaki Emre D'nin telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarıya 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.Şüphelilerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik bir şey yapmadıklarını savundukları bildirildi.Soruşturma kapsamında haklarında, 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'Meskun mahalde ateş etmek' ve 'Ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan zanlılardan Arif P'nin 26, Berkan Ö'nün 13, Ferhat E'nin de 16 ayrı suçtan daha önce kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.Hakkında 51 ayrı suç kaydı bulunan firari Emre D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl Ö, ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler Arif P, Berkan Ö. ile Ferhat E. haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Firari şüpheli Emre D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunuldu.Şüphelilerin olay anında sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayına ilişkin kayıtta, bir şüphelinin havaya ateş ettiği görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/chp-istanbul-il-baskanligina-saldiri-sorusturmasinda-4-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1069459366.html
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chp, silahlı saldırı, ateş açmak
chp, silahlı saldırı, ateş açmak

CHP İl Başkanlığı'na saldırı: 3 kişi adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi

17:46 10.04.2023 (güncellendi: 17:50 10.04.2023)
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© İHA
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CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin savcılık sorguları tamamlanan 4 şüpheliden 3'ü haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler 26 yaşındaki Arif P., 22 yaşındaki Berkan Ö., 20 yaşındaki Anıl Ö. ve 23 yaşındaki Ferhat E. gözaltındaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

'Sosyal medyadan yayın yapmak için ateş edildi'

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtildi.
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli 23 yaşındaki Emre D'nin telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarıya 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.
Şüphelilerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik bir şey yapmadıklarını savundukları bildirildi.
Soruşturma kapsamında haklarında, 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'Meskun mahalde ateş etmek' ve 'Ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan zanlılardan Arif P'nin 26, Berkan Ö'nün 13, Ferhat E'nin de 16 ayrı suçtan daha önce kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.
Hakkında 51 ayrı suç kaydı bulunan firari Emre D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl Ö, ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler Arif P, Berkan Ö. ile Ferhat E. haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Firari şüpheli Emre D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunuldu.
Şüphelilerin olay anında sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayına ilişkin kayıtta, bir şüphelinin havaya ateş ettiği görülüyor.
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
TÜRKİYE
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı soruşturmasında 4 kişi adliyeye sevk edildi
12:25
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