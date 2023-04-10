https://sputniknews.com.tr/20230410/cankayadan-aday-gosterilmesi-tartisma-yaratan-sadullah-ergin-chpye-haksizlik-yapilmamasi-gerek-1069486290.html
Çankaya’dan aday gösterilmesi tartışma yaratan Sadullah Ergin: CHP’ye haksızlık yapılmaması gerek
Çankaya’dan aday gösterilmesi tartışma yaratan Sadullah Ergin: CHP’ye haksızlık yapılmaması gerek
DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1’inci Bölge'den aday olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in "Ben DEVA Partisi listelerinden seçildim, CHP’ye... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T21:06+0300
2023-04-10T21:06+0300
2023-04-10T21:06+0300
radyo
akşam postasi
sadullah ergin
özlem akarsu çelik
cumhurbaşkanlığı seçimi
aday
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Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1’inci Bölge'den aday olması tartışma yaratmıştı. Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden Özlem Akarsu Çelik, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na Ergin ile yaptığı görüşmeyi anlattı.Çelik’in açıklamalarından bazı ayrıntılar şöyle:Neden İstanbul değil?Ankara 1. Bölge özellikle Cumhuriyet için sembolik anlamı olan bir yerdir. Cumhuriyetin tüm kurucu unsurlarının yer aldığı merkez üst 1. bölge. Daha Cumhuriyet kültürüyle yoğrulmuş seçmen kitlesi var. Ankara’dan aday olması her koşulda tartışılabilirdi ama İstanbul’da aday olmuş olsaydı bu kadar tartışılmazdı diye Sadullah Ergin’e sordum. Ergin, ‘genel merkezde çok işim oluyor, İstanbul’a sürekli gidip gelemezdim o nedenle Ankara’yı tercih ettim’’ dedi."
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, sadullah ergin, özlem akarsu çelik, cumhurbaşkanlığı seçimi, aday
radyo, sadullah ergin, özlem akarsu çelik, cumhurbaşkanlığı seçimi, aday
Çankaya’dan aday gösterilmesi tartışma yaratan Sadullah Ergin: CHP’ye haksızlık yapılmaması gerek
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DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1’inci Bölge'den aday olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in "Ben DEVA Partisi listelerinden seçildim, CHP’ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasını yaptığı belirtildi.
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1’inci Bölge'den aday olması tartışma yaratmıştı. Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden Özlem Akarsu Çelik, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na Ergin ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
Çelik’in açıklamalarından bazı ayrıntılar şöyle:
"Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin ile bugün konuştum. Ergenekon Davası, Balyoz kumpası, Cemaatle ilişkilerden dolayı suçlanıyor ama Sadullah Ergin, ‘Ben bu davaların savcısıyım diyen bir başbakan varken hesabı Adalet Bakanı’na kesmek kolaycılık olur. O dönemin koşullarını hatırlamadan, bu günden bakarak sadece özeleştiri istenmesini de haksızca buluyorum. Özeleştiri yapılır ama 367 dayatması, kapatma tehdidi, darbe tehdidi.. Biz o süreçte bütün bunları yaşadık. Bizi o sürece taşıyan bir dizi olay vardı, onları da hatırlamak lazım’ dedi ve CHP’ye de haksızlık yapılmaması gerektiğini belirtti. Eşim Murat Çelik’e yaptığı açıklamada da, ‘ben DEVA Partisi listelerinden seçildim, CHP’ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum’ dedi. Bu cümlede ittifak ve koalisyon hassasiyetini gördüm. Bu önemli.
Neden İstanbul değil?
Ankara 1. Bölge özellikle Cumhuriyet için sembolik anlamı olan bir yerdir. Cumhuriyetin tüm kurucu unsurlarının yer aldığı merkez üst 1. bölge. Daha Cumhuriyet kültürüyle yoğrulmuş seçmen kitlesi var. Ankara’dan aday olması her koşulda tartışılabilirdi ama İstanbul’da aday olmuş olsaydı bu kadar tartışılmazdı diye Sadullah Ergin’e sordum. Ergin, ‘genel merkezde çok işim oluyor, İstanbul’a sürekli gidip gelemezdim o nedenle Ankara’yı tercih ettim’’ dedi."