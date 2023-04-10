Çankaya’dan aday gösterilmesi tartışma yaratan Sadullah Ergin: CHP’ye haksızlık yapılmaması gerek

"Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin ile bugün konuştum. Ergenekon Davası, Balyoz kumpası, Cemaatle ilişkilerden dolayı suçlanıyor ama Sadullah Ergin, ‘Ben bu davaların savcısıyım diyen bir başbakan varken hesabı Adalet Bakanı’na kesmek kolaycılık olur. O dönemin koşullarını hatırlamadan, bu günden bakarak sadece özeleştiri istenmesini de haksızca buluyorum. Özeleştiri yapılır ama 367 dayatması, kapatma tehdidi, darbe tehdidi.. Biz o süreçte bütün bunları yaşadık. Bizi o sürece taşıyan bir dizi olay vardı, onları da hatırlamak lazım’ dedi ve CHP’ye de haksızlık yapılmaması gerektiğini belirtti. Eşim Murat Çelik’e yaptığı açıklamada da, ‘ben DEVA Partisi listelerinden seçildim, CHP’ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum’ dedi. Bu cümlede ittifak ve koalisyon hassasiyetini gördüm. Bu önemli.