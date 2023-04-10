https://sputniknews.com.tr/20230410/camiden-cikanlara-ates-acildi-2si-kadin-6-yarali-1069445535.html
Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı
Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı
Çorum’un İskilip ilçesinde teravih namazı sonrası camiden çıkanlara ateş açılması sonucu aralarında köy muhtarının da bulunduğu 2’si kadın 6 kişi yaralandı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T07:26+0300
2023-04-10T07:26+0300
2023-04-10T07:26+0300
türkiye
cami
çorum
teravih namazı
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069445378_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a3b4268102b589d2d9e84e57dfc43ac.jpg
Olay, ilçeye bağlı Yukarıörenseki Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre, köyde yaşayan Yalçın G., teravih namazı sonrası camiden çıkanların bulunduğu alana tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarına saçmalar isabet eden köy muhtarı Osman K. ve oğlu Sinan K., Raşit Ç., Seyit A.Y., Fikriye ve Satı G. yaralandı. Bayat ve İskilip Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
türkiye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069445378_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_527582232cbf900712afc1041a182a9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cami, çorum, teravih namazı, silahlı saldırı
cami, çorum, teravih namazı, silahlı saldırı
Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı
Abone ol
Çorum’un İskilip ilçesinde teravih namazı sonrası camiden çıkanlara ateş açılması sonucu aralarında köy muhtarının da bulunduğu 2’si kadın 6 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Yukarıörenseki Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre, köyde yaşayan Yalçın G., teravih namazı sonrası camiden çıkanların bulunduğu alana tüfekle ateş açtı.
Açılan ateş sonucu vücutlarına saçmalar isabet eden köy muhtarı Osman K. ve oğlu Sinan K., Raşit Ç., Seyit A.Y., Fikriye ve Satı G. yaralandı.
Bayat ve İskilip Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.