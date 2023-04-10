https://sputniknews.com.tr/20230410/besiktasta-surpriz-transfer-iddiasi-james-rodriguez-bonservissiz-gelebilir--1069461096.html

Beşiktaş'ta sürpriz transfer iddiası: James Rodriguez bonservissiz gelebilir

Beşiktaş'ta sürpriz transfer iddiası: James Rodriguez bonservissiz gelebilir

Kolombiya basını, James Rodriguez'in Olimpiakos ile sözleşme yenilemeyeceğini ve sezon sonunda Beşiktaş ile görüşeceğini duyurdu. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'a... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T12:58+0300

2023-04-10T12:58+0300

2023-04-10T12:58+0300

spor

beşiktaş

james rodriguez

transfer

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spor toto süper lig

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Kolombiya basını, yıldız oyuncu James Rodriguez'in Olimpiakos ile ipleri kopardığını ve Beşiktaş ile görüşmeler yapacağını yazdı. Olimpiakos tarafından sunulan sözleşmeyi reddeden Rodriguez'in, Beşiktaş ihtimaline sıcak baktığı belirtildi.Akşam gazetesinin aktardığına göre, Kolombiyalı yıldız geçtiğimiz günlerde ayrılma ihtimaline dair açıklama yapmış ve gelecek yaz ne olacağı sorusuna net bir cevap vermekten kaçınmıştı.31 yaşındaki James, Olimpiakos forması ile bu sezon 23 maça çıktı ve 1503 dakika sahada kaldı. Bu istikrarlı oyununu 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı ile süsleyen yıldız futbolcu, bonservissiz şekilde İstanbul'a gelebileceği belirtiliyor. Zira yetenekli sporcunun sözleşmesi de önümüzdeki yaz sona eriyor.

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beşiktaş, james rodriguez, transfer, süper lig, spor toto süper lig