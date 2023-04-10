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Beşiktaş'ta sürpriz transfer iddiası: James Rodriguez bonservissiz gelebilir
Beşiktaş'ta sürpriz transfer iddiası: James Rodriguez bonservissiz gelebilir
Kolombiya basını, James Rodriguez'in Olimpiakos ile sözleşme yenilemeyeceğini ve sezon sonunda Beşiktaş ile görüşeceğini duyurdu. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'a... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:58+0300
2023-04-10T12:58+0300
spor
beşiktaş
james rodriguez
transfer
süper lig
spor toto süper lig
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Kolombiya basını, yıldız oyuncu James Rodriguez'in Olimpiakos ile ipleri kopardığını ve Beşiktaş ile görüşmeler yapacağını yazdı. Olimpiakos tarafından sunulan sözleşmeyi reddeden Rodriguez'in, Beşiktaş ihtimaline sıcak baktığı belirtildi.Akşam gazetesinin aktardığına göre, Kolombiyalı yıldız geçtiğimiz günlerde ayrılma ihtimaline dair açıklama yapmış ve gelecek yaz ne olacağı sorusuna net bir cevap vermekten kaçınmıştı.31 yaşındaki James, Olimpiakos forması ile bu sezon 23 maça çıktı ve 1503 dakika sahada kaldı. Bu istikrarlı oyununu 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı ile süsleyen yıldız futbolcu, bonservissiz şekilde İstanbul'a gelebileceği belirtiliyor. Zira yetenekli sporcunun sözleşmesi de önümüzdeki yaz sona eriyor.
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beşiktaş, james rodriguez, transfer, süper lig, spor toto süper lig
beşiktaş, james rodriguez, transfer, süper lig, spor toto süper lig

Beşiktaş'ta sürpriz transfer iddiası: James Rodriguez bonservissiz gelebilir

12:58 10.04.2023
© AA James Rodriguez
 James Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Kolombiya basını, James Rodriguez'in Olimpiakos ile sözleşme yenilemeyeceğini ve sezon sonunda Beşiktaş ile görüşeceğini duyurdu. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'a bonservissiz geleceği iddia edildi. Olimpiakos cephesinden de haberle ilgili herhangi bir inkar açıklaması gelmedi.
Kolombiya basını, yıldız oyuncu James Rodriguez'in Olimpiakos ile ipleri kopardığını ve Beşiktaş ile görüşmeler yapacağını yazdı.
Olimpiakos tarafından sunulan sözleşmeyi reddeden Rodriguez'in, Beşiktaş ihtimaline sıcak baktığı belirtildi.
Akşam gazetesinin aktardığına göre, Kolombiyalı yıldız geçtiğimiz günlerde ayrılma ihtimaline dair açıklama yapmış ve gelecek yaz ne olacağı sorusuna net bir cevap vermekten kaçınmıştı.
31 yaşındaki James, Olimpiakos forması ile bu sezon 23 maça çıktı ve 1503 dakika sahada kaldı.
Bu istikrarlı oyununu 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı ile süsleyen yıldız futbolcu, bonservissiz şekilde İstanbul'a gelebileceği belirtiliyor. Zira yetenekli sporcunun sözleşmesi de önümüzdeki yaz sona eriyor.
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