Bakan Kurum: İstanbul'da yapılması planlanan rezerv konutların ilk temelini 22 Nisan'da atacağız
22:27 10.04.2023 (güncellendi: 22:29 10.04.2023)
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
© İHA
İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Biz 1,5 milyon riskli konutumuzun 500 binini olduğu yerde yapacağız. Kalan 500 bin konutumuzu da uydu kentler kuracağız. Bunun da ilk temellerini inşallah 10 bin konutun temelini ayın 22'sinde sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız" dedi.
Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bayramda sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk başlattığımız konutlarımız teslim edilecek. Köylerde konutlarımızı bitireceğiz. Bunlar tek katlı konutlar. Bir köyün tamamı bitecek, bayrama yetişecek" diye konuştu.
Bakan Kurum İstanbul'da yapılması planlanan kentsel dönüşümle ilgili ise şu açıklamada bulundu:
"Biz 2013 yılıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız' sloganıyla İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm seferberliğini başlattılar. Bire bir yıkılan yapıların yüzde 96.4'ü 99 öncesi yapılan yapılar. AK Parti iktidara geldiğinde yapı denetim düzenlemesini hayata geçirdik. Binaların teknik ve bilimin ışığında denetim düzenlemesini hayata geçirdik. Deprem yönetmeliklerini değiştirdik 3 kere. Yapı denetim sistemi, deprem yönetmeliği, 1 milyon 200 bin konutla dönüşümü sağladık. Sadece ve sadece İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptık. Deprem riski olan konutu yenidelik. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde, 93 bin konut devam ediyor. Daha da bu iradeyi güçlendirerek ortaya koymak zorundayız. 1,5 milyon acil, öncelikli dönüşmesi gereken konut var. Yüzde 20'si çok acil. Bu konutlarla ilgili bizim kentsel dönüşüme koyduğumuz iradeyi çok daha güçlü koymak zorundayız."