Bakan Kurum: İstanbul'da yapılması planlanan rezerv konutların ilk temelini 22 Nisan'da atacağız

"Biz 2013 yılıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız' sloganıyla İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm seferberliğini başlattılar. Bire bir yıkılan yapıların yüzde 96.4'ü 99 öncesi yapılan yapılar. AK Parti iktidara geldiğinde yapı denetim düzenlemesini hayata geçirdik. Binaların teknik ve bilimin ışığında denetim düzenlemesini hayata geçirdik. Deprem yönetmeliklerini değiştirdik 3 kere. Yapı denetim sistemi, deprem yönetmeliği, 1 milyon 200 bin konutla dönüşümü sağladık. Sadece ve sadece İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptık. Deprem riski olan konutu yenidelik. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde, 93 bin konut devam ediyor. Daha da bu iradeyi güçlendirerek ortaya koymak zorundayız. 1,5 milyon acil, öncelikli dönüşmesi gereken konut var. Yüzde 20'si çok acil. Bu konutlarla ilgili bizim kentsel dönüşüme koyduğumuz iradeyi çok daha güçlü koymak zorundayız."