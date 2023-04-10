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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/bakan-kurum-bu-secim-14-secimdir-kaybedenlerle-14-secimdir-kazananlar-arasinda-gececektir-1069480981.html
Bakan Kurum: Bu seçim 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar arasında geçecektir
Bakan Kurum: Bu seçim 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar arasında geçecektir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuştu ve "Bu seçim 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T17:18+0300
2023-04-10T17:18+0300
2023 türkiye seçimleri
murat kurum
ak parti
seçim
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Kurum, bir tarafta "Ayağa kalkmış bir Türkiye" diyen Cumhur İttifakı'nın diğer tarafta ise eski Türkiye'ye geri dönmek isteyenlerin olduğunu ifade ederek, 'bu seçimin 14 seçimdir kaybedenler ile 14 seçimdir kazananların arasında geçeceğini' belirtti.Bu yıl ramazan ayının depremlerden dolayı buruk bir şekilde idrak edildiğini anlatan Bakan Kurum, 11 şehirde ramazanı kendi yuvalarında yaşamayanların olduğunu dile getirdi.Kurum, bir yıl sonra afetzedelerin ramazanı yeni yuvalarında geçireceklerini belirterek, "Bu kapsamda ilk etapta 319 bin yeni konutumuzu bir yılda tamamlayacağız. Toplamda ise 650 bin yeni yuvamızı inşa ederek gönülleri ve şehirlerimizi ihya edeceğiz çünkü deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bizden büyük bir umut bekliyor. Bu yüzden depremzede kardeşlerimizin bizden beklediği bu umuda cevap vermek boynumuzun borcudur. İnşallah, milletimizin yeni mutluluk hikayelerini yavrularımız için, yarınlarımız için hep birlikte yazacağız. Milletin adamlarıyla yazacağız." diye konuştu.'AK Parti'mizin sanatın ve sanatçının yanında olduğunu anlatacağız'Bakan Kurum, İstanbul'da yıllarca Emlak Konut ve TOKİ bünyesinde çalıştığını, İstanbul'un birçok noktasındaki projelerde, yatırımlarda imzasının bulunduğunu anlatarak, 5 yıllık bakanlığı döneminde de İstanbul için gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.Seçimlere 34 gün kala İstanbul'un en temel problemlerine odaklanacaklarını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230410/imamoglu-biz-ozgurlugunden-taviz-vermez-bir-milletiz-bizi-kimse-bastiramaz--1069477786.html
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murat kurum, ak parti, seçim
murat kurum, ak parti, seçim

Bakan Kurum: Bu seçim 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar arasında geçecektir

17:18 10.04.2023
© AABakan Kurum
Bakan Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuştu ve "Bu seçim 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar arasında geçecektir" dedi.
Kurum, bir tarafta "Ayağa kalkmış bir Türkiye" diyen Cumhur İttifakı'nın diğer tarafta ise eski Türkiye'ye geri dönmek isteyenlerin olduğunu ifade ederek, 'bu seçimin 14 seçimdir kaybedenler ile 14 seçimdir kazananların arasında geçeceğini' belirtti.
Bu yıl ramazan ayının depremlerden dolayı buruk bir şekilde idrak edildiğini anlatan Bakan Kurum, 11 şehirde ramazanı kendi yuvalarında yaşamayanların olduğunu dile getirdi.
Kurum, bir yıl sonra afetzedelerin ramazanı yeni yuvalarında geçireceklerini belirterek, "Bu kapsamda ilk etapta 319 bin yeni konutumuzu bir yılda tamamlayacağız. Toplamda ise 650 bin yeni yuvamızı inşa ederek gönülleri ve şehirlerimizi ihya edeceğiz çünkü deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bizden büyük bir umut bekliyor. Bu yüzden depremzede kardeşlerimizin bizden beklediği bu umuda cevap vermek boynumuzun borcudur. İnşallah, milletimizin yeni mutluluk hikayelerini yavrularımız için, yarınlarımız için hep birlikte yazacağız. Milletin adamlarıyla yazacağız." diye konuştu.

'AK Parti'mizin sanatın ve sanatçının yanında olduğunu anlatacağız'

Bakan Kurum, İstanbul'da yıllarca Emlak Konut ve TOKİ bünyesinde çalıştığını, İstanbul'un birçok noktasındaki projelerde, yatırımlarda imzasının bulunduğunu anlatarak, 5 yıllık bakanlığı döneminde de İstanbul için gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.
Seçimlere 34 gün kala İstanbul'un en temel problemlerine odaklanacaklarını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:
"İstanbul'da yapacağımız tüm çalışmaları yeni bir tabirle, 'İstanbul'a 360 derece bakış' diyerek anlatacağız, uygulayacağız yani deprem, kentsel dönüşüm, altyapı sorunları, trafik problemi, yeşil ve mavi alan yetersizliği, çevre kirliliği gibi meseleleri gündemimizden bir an bile düşürmeyeceğiz ama bunun yanında İstanbul'un okullarıyla, eğitim hayatıyla özel olarak ilgileneceğiz. Sağlık, finans, kültür, spor ve sanat alanında bu şehri hak ettiği noktaya ulaştırmak için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Kadınlarımızın şehrin tüm imkanlarından faydalanması için, daha fazla sosyal imkanlara erişmeleri için çalışacağız. Gençlerimizin, İstanbul’un yönetiminde sadece söz sahibi değil hak sahibi olmaları için fikirlerini can kulağıyla dinleyeceğiz. Engelli kardeşlerimiz için geliştirdiğimiz 'Engelsiz şehir' çalışmalarımızı anlatacağız. Kültür ve sanat alanında en başarılı hizmetleri yapan AK Parti'mizin sanatın ve sanatçının yanında olduğunu anlatacağız."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
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