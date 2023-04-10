https://sputniknews.com.tr/20230410/bakan-kurum-bu-aziz-vatani-kalkindiracagiz--istanbulumuzu-hak-ettigi-guzelliklere-kavusturacagiz-1069443141.html

Bakan Kurum: Bu aziz vatanı kalkındıracağız, İstanbul'umuzu hak ettiği güzelliklere kavuşturacağız

Bakan Kurum: Bu aziz vatanı kalkındıracağız, İstanbul'umuzu hak ettiği güzelliklere kavuşturacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Bu aziz vatanı kalkındıracağız, milletimizin refahını yükselteceğiz, İstanbul'umuzu hak ettiği... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T02:23+0300

2023-04-10T02:23+0300

2023-04-10T02:23+0300

2023 türkiye seçimleri

murat kurum

milletvekili adayı

istanbul

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik Sahil Pazar Alanı'nda AK Parti il ve ilçe teşkilatı ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin katıldığı iftar programında konuşma yaptı.Deprem bölgesinde tüm illeri gördüklerini dile getiren Kurum, "Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları oradaydı. Birlik, beraberlik anlayışıyla depremin ilk anından itibaren de mücadelemizi yaptık. Asrın felaketinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. On bir şehrimizi çok daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz" diye konuştu.Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 15. günde konutların ilk sözleşmelerini imzaladıklarını, 46. günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle konutların ilk temelleri attıklarını belirtti.Verdikleri sözü tutarak, 365 gün içerisinde 319 bin konutu toplamda 650 bin yuvayı afetzedelere teslim edeceklerini kaydeden Kurum, şöyle devam etti:Bakan Kurum, 21 yıl önce milletin iradesiyle iş başına geldiklerini ve o gün millete söz verdiklerini söyledi."Zorlaştırmadık, kolaylaştırdık. Bölmedik, birleştirdik. Güçlülerin değil, haklıların yanında durduk" diyen Kurum, hiçbir engellemede saklanmadıklarını ifade etti.Kurum, her şeyi samimiyetle, tevazu ve gayretle yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

istanbul

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Sputnik Türkiye

murat kurum, milletvekili adayı, istanbul