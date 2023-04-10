https://sputniknews.com.tr/20230410/ata-ittifaki-cumhurbaskani-adayi-ogan-milletvekili-aday-listeleri-secmenin-tercihinde-etkili-olacak-1069480449.html
Sinan Oğan: Milletvekili aday listeleri, seçmenin tercihinde etkili olacak
Sinan Oğan: Milletvekili aday listeleri, seçmenin tercihinde etkili olacak
ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’nin konuğu oldu. Oğan, milletvekili aday listelerinin YSK’ya... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T17:12+0300
2023-04-10T17:12+0300
2023-04-10T17:12+0300
açik alan
radyo
radyo
ata ittifakı
sinan oğan
seçim
genel seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
cumhurbaşkanlığı seçimleri
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Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan, Açık Alan'da Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'nin sorularını yanıtlıyor.
14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürerken, seçimlere katılacak 26 siyasi partinin milletvekili aday listesi, 9 Nisan Pazar günü, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunuldu. İttifakların ve partilerin listesinde bazı isimler ise tartışma yarattı. 'Milletvekili aday listeleri, seçmenin tercihinde etkili olacak' ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’nin, YSK’ya sunulan milletvekili listeleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Oğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listeleriyle ilgili kendisine çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, şunları söyledi:“Örneğin Sadullah Ergin’e çok tepki var. Mesajlar geliyor; zaten aklımız gidip geliyordu, oyumuzu size mi verelim, öteki tarafa mı verelim? Ama şimdi gördük ki, Atatürkçü ve milliyetçi tek aday sizsiniz” Bu tür mesajlar geliyor. Aday listeleri elbette etkili oluyor, olacağını da göreceğiz.” Oğan, seçimde çok sayıda milliyetçi parti olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki tek milliyetçi ve Atatürkçü adayın kendisi olduğunu vurguladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nda, farklı milliyetçi partiler olduğunu belirten Oğan, milliyetçi seçmenin partiler bazında bölünse de Cumhurbaşkanlığı söz konusu olduğunda, oyların kendisinde birleşeceğini söyledi. 'İttifaklar milliyetçi seçmen tabanının kimliğini temsil etmiyor' Oğan şöyle devam etti: "Milliyetçi seçmenler, ittifakların Cumhurbaşkanı adayına çok yönelme eğiliminde değiller. Milliyetçi seçmen, MHP’liyse MHP’ye oy verebilir bunda bir sakınca görmüyor, İYİ Partiliyse, partisine oy veriyor. Ancak Cumhurbaşkanlığında ‘Ben MHP’li olup da neden Erdoğan’a oy vereyim ki ya da İYİ Partili olup da neden Kılıçdaroğlu’na oy vereyim ki” diyor. “Bir tane milliyetçi Sinan Oğan” var diyor. İttifaklar, milliyetçi seçmen tabanının kimliğini temsil etmiyor. Milliyetçi oylar sadece Sinan Oğan’a değil, ATA İttifakı’na da yöneliyor. Önümüzdeki süreç çok şeylere gebe.Bir bütün olarak, bizim burada alacağımız oy, gelecek Türk milliyetçiliğinin oluşumunu da etkileyecektir. Zaten burası bir çekim merkezi haline gelmiştir ve milliyetçiler, önümüzdeki döneme çok daha güçlü ve belki de tek bir yapı altında girecektir.” 'Rusya - Ukrayna konusunda bugünkü hükümetin tutumunu doğru buluyoruz' Oğan, ‘Cumhurbaşkanlığını kazanmanız durumunda nasıl bir dış politika izleyeceksiniz?’ Sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Biz, dış politikada şu çizgiyi takip edeceğiz. Rusya - Ukrayna konusunda biz bugünkü hükümetin tutumunu doğru buluyoruz. Bizim iki komşunun arasında taraf tutmamız doğru olmaz. Komşular ortamı sakinleştirmeye çalışırlar, çünkü biz burada yüz yıllardır komşuyuz. Biz komşuluk ilişkilerine son derece önem vereceğiz. Binlerce kilometre öteden gelen bir başka ülke bizim bölgedeki meselelere karışabiliyorsa, biz öncelikle kendi aramızda kendi sorunlarımızı nasıl çözebiliriz ona bakmalıyız. Örneğin, Türkiye, Rusya - Ukrayna arasında çok kıymetli bir arabulucu olabilir. Aynı şekilde, Rusya da, Türkiye - Suriye arasında çok kıymetli bir arabulucu olabilir. Çünkü biz Suriye’yle ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz, biz Suriye’yle artık barışılması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden komşumuz olan Suriye’yle münasebetlerimizin geliştirilmesi hem 13 milyon sığınmacının gönderilmesi konusunda çaba göstereceğiz. Rusya - Ukrayna arasındaki sorunların çözümünde çaba göstereceğiz. Türk dünyasıyla ilişkilere önem vereceğiz.”
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radyo, radyo, ata ittifakı, sinan oğan, seçim, genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimleri, аудио
radyo, radyo, ata ittifakı, sinan oğan, seçim, genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimleri, аудио
Sinan Oğan: Milletvekili aday listeleri, seçmenin tercihinde etkili olacak
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ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’nin konuğu oldu. Oğan, milletvekili aday listelerinin YSK’ya sunulmasının ardından Atatürkçü ve milliyetçi kesimlerin kendisine yöneleceğini söyledi.
14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürerken, seçimlere katılacak 26 siyasi partinin milletvekili aday listesi, 9 Nisan Pazar günü, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunuldu. İttifakların ve partilerin listesinde bazı isimler ise tartışma yarattı.
'Milletvekili aday listeleri, seçmenin tercihinde etkili olacak'
ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’nin, YSK’ya sunulan milletvekili listeleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Oğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listeleriyle ilgili kendisine çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, şunları söyledi:
“Örneğin Sadullah Ergin’e çok tepki var. Mesajlar geliyor; zaten aklımız gidip geliyordu, oyumuzu size mi verelim, öteki tarafa mı verelim? Ama şimdi gördük ki, Atatürkçü ve milliyetçi tek aday sizsiniz” Bu tür mesajlar geliyor. Aday listeleri elbette etkili oluyor, olacağını da göreceğiz.”
Oğan, seçimde çok sayıda milliyetçi parti olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki tek milliyetçi ve Atatürkçü adayın kendisi olduğunu vurguladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nda, farklı milliyetçi partiler olduğunu belirten Oğan, milliyetçi seçmenin partiler bazında bölünse de Cumhurbaşkanlığı söz konusu olduğunda, oyların kendisinde birleşeceğini söyledi.
'İttifaklar milliyetçi seçmen tabanının kimliğini temsil etmiyor'
"Milliyetçi seçmenler, ittifakların Cumhurbaşkanı adayına çok yönelme eğiliminde değiller. Milliyetçi seçmen, MHP’liyse MHP’ye oy verebilir bunda bir sakınca görmüyor, İYİ Partiliyse, partisine oy veriyor. Ancak Cumhurbaşkanlığında ‘Ben MHP’li olup da neden Erdoğan’a oy vereyim ki ya da İYİ Partili olup da neden Kılıçdaroğlu’na oy vereyim ki” diyor. “Bir tane milliyetçi Sinan Oğan” var diyor. İttifaklar, milliyetçi seçmen tabanının kimliğini temsil etmiyor. Milliyetçi oylar sadece Sinan Oğan’a değil, ATA İttifakı’na da yöneliyor. Önümüzdeki süreç çok şeylere gebe.
Bir bütün olarak, bizim burada alacağımız oy, gelecek Türk milliyetçiliğinin oluşumunu da etkileyecektir. Zaten burası bir çekim merkezi haline gelmiştir ve milliyetçiler, önümüzdeki döneme çok daha güçlü ve belki de tek bir yapı altında girecektir.”
'Rusya - Ukrayna konusunda bugünkü hükümetin tutumunu doğru buluyoruz'
Oğan, ‘Cumhurbaşkanlığını kazanmanız durumunda nasıl bir dış politika izleyeceksiniz?’ Sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
“Biz, dış politikada şu çizgiyi takip edeceğiz. Rusya - Ukrayna konusunda biz bugünkü hükümetin tutumunu doğru buluyoruz. Bizim iki komşunun arasında taraf tutmamız doğru olmaz. Komşular ortamı sakinleştirmeye çalışırlar, çünkü biz burada yüz yıllardır komşuyuz. Biz komşuluk ilişkilerine son derece önem vereceğiz. Binlerce kilometre öteden gelen bir başka ülke bizim bölgedeki meselelere karışabiliyorsa, biz öncelikle kendi aramızda kendi sorunlarımızı nasıl çözebiliriz ona bakmalıyız. Örneğin, Türkiye, Rusya - Ukrayna arasında çok kıymetli bir arabulucu olabilir. Aynı şekilde, Rusya da, Türkiye - Suriye arasında çok kıymetli bir arabulucu olabilir. Çünkü biz Suriye’yle ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz, biz Suriye’yle artık barışılması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden komşumuz olan Suriye’yle münasebetlerimizin geliştirilmesi hem 13 milyon sığınmacının gönderilmesi konusunda çaba göstereceğiz. Rusya - Ukrayna arasındaki sorunların çözümünde çaba göstereceğiz. Türk dünyasıyla ilişkilere önem vereceğiz.”