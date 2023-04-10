https://sputniknews.com.tr/20230410/arastirma-tatli-su-kaplumbagalarinin-ay-isigindan-faydalandigi-tespit-edildi-1069443278.html
Araştırma: Tatlı su kaplumbağalarının ay ışığından faydalandığı tespit edildi
Araştırma: Tatlı su kaplumbağalarının ay ışığından faydalandığı tespit edildi
Bir araştırmada sonucunda, tatlı su kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak geceleri de saatlerce ay ışığında zaman geçirdiği tespit edildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T05:45+0300
2023-04-10T05:45+0300
2023-04-10T05:45+0300
yaşam
su kaplumbağaları
araştırma
ay
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ABC News'in haberine göre, araştırmacılar, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Seyşeller'deki tatlı su kaplumbağalarını inceledi.873 bin fotoğrafın çekildiği incelemede, 13 tatlı su kaplumbağası türünün geceleri de ay aşığında yattığını ortaya koydu.Araştırmacılar ay ışığından faydalanma davranışıyla ilgili verileri analiz ettiklerinde, bu tatlı su kaplumbağalarının daha çok ekvator çevresindekiler olduklarını gördü.Ayrıca, tatlı su kaplumbağalarının gece ay ışığında durma süreleri 2 dakikadan yaklaşık 11 saate kadar sürebiliyor.Bilim insanları, ay ışığının kaplumbağaların kabuklarını kurutmasına, zararlı parazitleri azaltmasına ve muhtemelen viral enfeksiyonlardan da korunmalarına yardımcı olabileceğini belirtiyor.Araştırma ekibinden La Trobe Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Donald McKnight, bulgulara dair "Geceleri geliyorlar ve gündüz gerçekleştirdikleri davranışların hemen hemen aynısını yaparak kütüklerin üzerine oturuyorlardı" ifadesini kullandı.Araştırma Global Ecology ve Conservation dergisinde yayımlandı.
ay
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su kaplumbağaları, araştırma, ay
su kaplumbağaları, araştırma, ay
Araştırma: Tatlı su kaplumbağalarının ay ışığından faydalandığı tespit edildi
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Bir araştırmada sonucunda, tatlı su kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak geceleri de saatlerce ay ışığında zaman geçirdiği tespit edildi.
ABC News'in haberine göre, araştırmacılar, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya
ve Seyşeller
'deki tatlı su kaplumbağalarını inceledi.
873 bin fotoğrafın çekildiği incelemede, 13 tatlı su kaplumbağası türünün geceleri de ay aşığında yattığını ortaya koydu.
Araştırmacılar ay ışığından faydalanma davranışıyla ilgili verileri analiz ettiklerinde, bu tatlı su kaplumbağalarının daha çok ekvator çevresindekiler olduklarını gördü.
Ayrıca, tatlı su kaplumbağalarının gece ay ışığında durma süreleri 2 dakikadan yaklaşık 11 saate kadar sürebiliyor.
Bilim insanları, ay ışığının kaplumbağaların kabuklarını kurutmasına, zararlı parazitleri azaltmasına ve muhtemelen viral enfeksiyonlardan da korunmalarına yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Araştırma ekibinden La Trobe Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Donald McKnight, bulgulara dair "Geceleri geliyorlar ve gündüz gerçekleştirdikleri davranışların hemen hemen aynısını yaparak kütüklerin üzerine oturuyorlardı" ifadesini kullandı.
Araştırma Global Ecology ve Conservation dergisinde yayımlandı.