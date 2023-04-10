https://sputniknews.com.tr/20230410/arastirma-tatli-su-kaplumbagalarinin-ay-isigindan-faydalandigi-tespit-edildi-1069443278.html

Araştırma: Tatlı su kaplumbağalarının ay ışığından faydalandığı tespit edildi

Araştırma: Tatlı su kaplumbağalarının ay ışığından faydalandığı tespit edildi

Bir araştırmada sonucunda, tatlı su kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak geceleri de saatlerce ay ışığında zaman geçirdiği tespit edildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T05:45+0300

2023-04-10T05:45+0300

2023-04-10T05:45+0300

yaşam

su kaplumbağaları

araştırma

ay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1e/1049393851_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b6f9f1b358d8b4014e0bb483ed563199.jpg

ABC News'in haberine göre, araştırmacılar, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Seyşeller'deki tatlı su kaplumbağalarını inceledi.873 bin fotoğrafın çekildiği incelemede, 13 tatlı su kaplumbağası türünün geceleri de ay aşığında yattığını ortaya koydu.Araştırmacılar ay ışığından faydalanma davranışıyla ilgili verileri analiz ettiklerinde, bu tatlı su kaplumbağalarının daha çok ekvator çevresindekiler olduklarını gördü.Ayrıca, tatlı su kaplumbağalarının gece ay ışığında durma süreleri 2 dakikadan yaklaşık 11 saate kadar sürebiliyor.Bilim insanları, ay ışığının kaplumbağaların kabuklarını kurutmasına, zararlı parazitleri azaltmasına ve muhtemelen viral enfeksiyonlardan da korunmalarına yardımcı olabileceğini belirtiyor.Araştırma ekibinden La Trobe Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Donald McKnight, bulgulara dair "Geceleri geliyorlar ve gündüz gerçekleştirdikleri davranışların hemen hemen aynısını yaparak kütüklerin üzerine oturuyorlardı" ifadesini kullandı.Araştırma Global Ecology ve Conservation dergisinde yayımlandı.

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

su kaplumbağaları, araştırma, ay