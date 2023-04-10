https://sputniknews.com.tr/20230410/arastirma-insan-beyni-goz-acip-kapayincaya-kadar-sahte-ani-uretebiliyor-1069476435.html

Araştırma: İnsan beyni, 'göz açıp kapayıncaya kadar' sahte anı üretebiliyor

Araştırma: İnsan beyni, 'göz açıp kapayıncaya kadar' sahte anı üretebiliyor

Science Alert sitesinin haberine göre, Amsterdam Üniversitesinden blim insanlarının öncülüğünde yapılan deneylerde, araştırmaya katılan 534 kişiye, Latin... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T16:21+0300

2023-04-10T16:21+0300

2023-04-10T16:21+0300

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yapay anı

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Araştırmada, bazı katılımcıların hafızasını karıştırmak amacıyla rastgele harfler gösterilmesinden sonra tüm katılımcılardan, ilk gösterilen harfi tekrar söylemeleri istendi.İlk harfin gösterilmesinden yaklaşık yarım saniye sonra katılımcıların neredeyse yüzde 20'sinin istenen harf hakkında sahte bir anı ürettiği belirtilen araştırmada, 3 saniye sonra da bu miktarın yüzde 30'a yükseldiği kaydedildi.Araştırmada, katılımcılara harfler yansıtılmış şekliyle gösterildiğinde, insanların 'göz açıp kapayıncaya kadar' yansıtılmış harfi, gerçek bir harf olarak hatırlama olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edildi.Uzmanlar, insan beyninin görmeyi beklediği şeylere göre anılarını 'sahte anılarla' değiştirdiğini ve katılımcıların, Latin harflerine aşina olması dolayısıyla beyinlerinin gösterilen harfleri yansıtılan halleriyle değil normal yazılmış şekillerinde görmeyi beklediklerini belirtti.Deneylerde, rastgele düz ve yansıtılmış harfler gösterildikten sonra katılımcılara 1'den 4'e kadar anılarına ne kadar güvendikleri soruldu.Katılımcılar, cevaplarına güvendiklerini belirtti. Böylece katılımcıların cevaplarının aslında yanlış tahminler değil, 'sahte anılar' olduğundan emin olundu.Araştırmanın yazarları, 'kısa süreli hafızanın her zaman az önce algılanan şeyin doğru bir temsili olmayabildiğine' ve 'hafızanın aslında görmeyi beklediğimiz şey tarafından şekillendiğine' işaret etti.Araştırma, 'PLOS One' dergisinde yayımlandı.

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insan beyni, beyin, yapay anı