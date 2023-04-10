https://sputniknews.com.tr/20230410/ak-parti-secim-kampanyasinda-kullanacagi-tasarimlari-belirledi-1069490466.html
AK Parti seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi
AK Parti seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi
AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T23:37+0300
2023-04-10T23:37+0300
2023-04-10T23:47+0300
ak parti
broşür
2023 türkiye seçimleri
seçim
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AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi.AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, 'Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam' ve 'Doğru adımlarla yola devam' sloganlarını kullanacak.Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız" sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.
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ak parti, broşür, seçim
AK Parti seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi
23:37 10.04.2023 (güncellendi: 23:47 10.04.2023) Abone ol
AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirledi.
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi.
AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, 'Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam' ve 'Doğru adımlarla yola devam' sloganlarını kullanacak.
Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız" sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.
Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.