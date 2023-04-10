https://sputniknews.com.tr/20230410/ak-parti-aday-tanitim-toplantisi-oncesi-ankarada-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1069483378.html

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı öncesi Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı öncesi Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu'nda yarın 11.00'de başlayacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na yönelik emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'den program sona... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T18:24+0300

2023-04-10T18:24+0300

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ak parti

2023 türkiye seçimleri

ankara

kapalı yollar

aday

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Ankara'da bazı yollar, yarın 11.00'de başlayacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na yönelik emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek toplantı sona erene kadar çevredeki bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile kavşağa bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğine kapatılacak.

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ak parti, ankara, kapalı yollar, aday