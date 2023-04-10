https://sputniknews.com.tr/20230410/ak-parti-aday-tanitim-toplantisi-oncesi-ankarada-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1069483378.html
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı öncesi Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı öncesi Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Spor Salonu'nda yarın 11.00'de başlayacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na yönelik emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'den program sona... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T18:24+0300
2023-04-10T18:24+0300
2023-04-10T18:24+0300
ak parti
2023 türkiye seçimleri
ankara
kapalı yollar
aday
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Ankara'da bazı yollar, yarın 11.00'de başlayacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na yönelik emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek toplantı sona erene kadar çevredeki bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile kavşağa bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğine kapatılacak.
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ak parti, ankara, kapalı yollar, aday
ak parti, ankara, kapalı yollar, aday
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı öncesi Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Spor Salonu'nda yarın 11.00'de başlayacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na yönelik emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Ankara'da bazı yollar, yarın 11.00'de başlayacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na yönelik emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek toplantı sona erene kadar çevredeki bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.
Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile kavşağa bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğine kapatılacak.