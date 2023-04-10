Abdulkadir Selvi: AK Parti’de değişim CHP’de kaos listesi
10:14 10.04.2023 (güncellendi: 10:15 10.04.2023)
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Abdulkadir Selvi, CHP'nin milletvekili aday belirleme süresini eleştirdi ve "Milletvekili listelerinde ise CHP krizin odağıydı. PM toplantısı 4 kez ertelendi. Oğuz Kaan Salıcı’nın Muharrem Erkek’e bağırarak toplantıyı terk ettiği söylendi" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partilerin milletvekili adayı belirleme süreçlerini değerlendirdi ve CHP'nin krizin odağında olduğunu öne sürdü:
"Muhalefetin iki kritik süreci vardı. Biri, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, diğeri ise milletvekili listeleriydi. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sırasında büyük bir kriz yaşandı. Masa önce devrildi, sonra toplandı. Milletvekili listelerinde ise CHP krizin odağıydı. PM toplantısı 4 kez ertelendi. Oğuz Kaan Salıcı’nın Muharrem Erkek’e bağırarak toplantıyı terk ettiği söylendi. Hakkı Süha Okay ile Kılıçdaroğlu’nun korumaları arasında itiş kakış yaşandığı konuşuldu."
Selvi CHP'nin 'asansör' sistemini kullandığını ifade etti ve bugün kaleme aldığı yazısına şu şekilde devam etti:
"Kılıçdaroğlu, 4 partiye 54 milletvekili sözü vermişti. Küçük partilere, seçilecek yerlerden 20 milletvekili verdi. Fermuar sistemi denildi ama uygulanmadı. Ama seçilemeyecek yerlere yerleştirdiği isimlerle, 4 partiyi, CHP’lileri seçtirmek için “asansör” olarak kullandı. İYİ Parti seçimlere kendi listesi ve logosuyla girdi ama 11 yerde CHP ile ortak liste çıkarıldı. Bu sayının 15 yere çıkması bekleniyor. Çünkü bazı iller boş bırakıldı. CHP listelerinde CHP’liler azınlığa düştü. O nedenle listeler yayınlandığında “CHP listelerinde CHP’liler yer bulamadı” yorumlarına neden oldu. Ömrü CHP ile mücadele içinde geçenler CHP listelerinde yer alırken, CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin listelerde yer almadı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önerdiği isimlere yer vermedi. İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Özgür Karabulut listenin arka sıralarında kendine yer buldu. Kılıçdaroğlu, seçimden sonraya göre bir liste yaptı. Ekrem İmamoğlu’nun partide etkin olmasının önüne geçti. Mustafa Sarıgül bu seçimlerde Kılıçdaroğlu’na açık destek verdi. Böylece CHP’ye yeniden dönüş kapısını aralamış oldu. Sarıgül, SHP’den, Erzincan’dan genç bir milletvekili olarak parlamentoya girmişti. 29 yıl sonra yeniden Erzincan’dan aday oldu. Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarında kendi çekirdek ekibini korudu. Seçilecek yerlere yerleştirdi."
Selvi, İYİ Parti'de ise Aytun Çıray'a dikkat çekti ve "Seçim sürecine girildiği günden bu yana tepetaklak giden İYİ Parti’de liste depremini Aytun Çıray başlattı. Aytun Çıray, İYİ Parti’nin barajın altına düştüğünü ileri sürerek milletvekili adaylığından çekildi. Akşener’i, uyduruk olduğunu ileri sürdüğü temayül yoklamasını meşru olarak kabul etmekle suçladı. Yavuz Ağıralioğlu ilkeli bir duruş sergileyip PKK-HDP desteğine ve 6’lı Masa’da İYİ Parti’ye yapılan muameleye karşı çıkarak istifa etmişti. Aytun Çıray ise milletvekili listeleri nedeniyle bu çıkışı yaptı. Ama iki önemli ismin çıkışı seçim sürecinde zor günler yaşayan İYİ Parti açısından sarsıcı oldu." dedi.
'Bu değişimi beklemiyordum'
AK Parti'de ise 3 dönem kuralının istisnasız uygulanmasını değerlendiren Selvi şunları söyledi:
AK Parti’de değişimi bekliyordum ama bu kadar köklü bir değişim beklemiyordum. AK Parti’de değişim yüzde 65 oldu. Milletvekillerindeki değişimin abartılı olduğunu düşünüyorum. Üç dönem kuralı istisnasız uygulandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Eski başbakanlardan Binali Yıldırım’a ayrıcalık tanınmaması şaşırtıcı oldu. Doğrusu ben Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım için farklı bir uygulama yapılır diye bekliyordum. Duyduğuma göre iki isim kendilerine istisna uygulanmamasını istemişler. Erdemli bir davranış."