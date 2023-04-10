Abdulkadir Selvi: AK Parti’de değişim CHP’de kaos listesi

"Kılıçdaroğlu, 4 partiye 54 milletvekili sözü vermişti. Küçük partilere, seçilecek yerlerden 20 milletvekili verdi. Fermuar sistemi denildi ama uygulanmadı. Ama seçilemeyecek yerlere yerleştirdiği isimlerle, 4 partiyi, CHP’lileri seçtirmek için “asansör” olarak kullandı. İYİ Parti seçimlere kendi listesi ve logosuyla girdi ama 11 yerde CHP ile ortak liste çıkarıldı. Bu sayının 15 yere çıkması bekleniyor. Çünkü bazı iller boş bırakıldı. CHP listelerinde CHP’liler azınlığa düştü. O nedenle listeler yayınlandığında “CHP listelerinde CHP’liler yer bulamadı” yorumlarına neden oldu. Ömrü CHP ile mücadele içinde geçenler CHP listelerinde yer alırken, CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin listelerde yer almadı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önerdiği isimlere yer vermedi. İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Özgür Karabulut listenin arka sıralarında kendine yer buldu. Kılıçdaroğlu, seçimden sonraya göre bir liste yaptı. Ekrem İmamoğlu’nun partide etkin olmasının önüne geçti. Mustafa Sarıgül bu seçimlerde Kılıçdaroğlu’na açık destek verdi. Böylece CHP’ye yeniden dönüş kapısını aralamış oldu. Sarıgül, SHP’den, Erzincan’dan genç bir milletvekili olarak parlamentoya girmişti. 29 yıl sonra yeniden Erzincan’dan aday oldu. Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarında kendi çekirdek ekibini korudu. Seçilecek yerlere yerleştirdi."