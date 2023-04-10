https://sputniknews.com.tr/20230410/abd-kentuckyde-silahli-saldiri--1069478380.html

ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı

ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı

ABD Kentucky'de polisle silahlı bir kişi arasında kovalamaca yaşandı. Henüz resmi açıklama yapılmasa da saldırganın yakalandığı ve 6 kişinin hayatını... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T16:49+0300

2023-04-10T16:49+0300

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abd

kentucky

silahlı saldırı

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ABD polisi Kentucky eyaletinin en büyük şehri Louisville'de silahlı saldırı düzenlendiğini ve hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı. CNN saldırganın 'etkisiz hale getirildiğini' ve biri polis 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ölenler arasında saldırganın da olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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abd, kentucky, silahlı saldırı