70'li yıllara damga vuran müzik grubu ABBA'nın gitaristi 70 yaşında hayata veda etti

"Sevgili Lasse'mizin ebedi istirahate yattığını tarifsiz bir üzüntüyle duyurmak zorundayız. Sen harika bir müzisyendin ve pek çok az insan senin kadar alçakgönüllü olabilirdi. Ama her şeyden önce harika bir eş, baba, erkek kardeş, amca ve büyükbabaydın. Nazik, güvenli, ilgili ve sevgi doluydun ve kelimelerle tarif edilemeyecek çok daha fazlasıydın. Hayatımızda bir araya getirici bir merkezdin. Şimdi sensiz yaşamak zorunda olmamız inanılmaz."