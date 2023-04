https://sputniknews.com.tr/20230410/70li-yillara-damga-vuran-muzik-grubu-abbanin-gitaristi-70-yasinda-hayata-veda-etti-1069470834.html

70'li yıllara damga vuran müzik grubu ABBA'nın gitaristi 70 yaşında hayata veda etti

70'li yıllara damga vuran müzik grubu ABBA'nın gitaristi 70 yaşında hayata veda etti

1974 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı 'Waterloo' parçasıyla kazanan İsveçli efsanevi grup ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander 70 yaşında... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T14:59+0300

2023-04-10T14:59+0300

2023-04-10T15:01+0300

yaşam

abba

müzik grubu

gitarist

can kaybı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1c/1050257500_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_d3bdcdc9922662b13135f739d4e1e29a.jpg

Wellander ailesinden yapılan açıklamada efsanevi grup ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander'in 7 Nisan Cuma günü 'sevdikleri yanındayken' yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ölüm ilanına ilişkin metinde şu ifadelere yer verildi:Müzisyenin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.Wellander 1975'te ABBA'nın bir parçası olmuş, grubun 'Knowing Me, Knowing You', 'Take a Chance on Me', 'The Name of the Game' ve 'Voulez-Vous'un da aralarında olduğu 24 farklı şarkısında elektrogitarı üstlenmişti. 2018'de İsveç Müzisyenler Birliği tarafından Studioräven Ödülü'ne layık görülen Wellander 2008'de piyasaya sürülen Mamma Mia müzikalinin sinema filmi için hazırlanan müzik albümünde yer almıştı.Yakın tarihlerde ise Wellander, ABBA'nın 2021'de yayınlanan yeni albümü için stüdyolara geri dönmüştü. 1982 yılında dağılan grup, 2021 yılında 9. stüdyo albümünü kaydetmek için tekrar bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20210826/pop-muzik-efsanelerinden-abba-yeni-bir-projeyle-geri-donuyor-1048362866.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abba, müzik grubu, gitarist, can kaybı