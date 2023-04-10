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https://sputniknews.com.tr/20230410/70li-yillara-damga-vuran-muzik-grubu-abbanin-gitaristi-70-yasinda-hayata-veda-etti-1069470834.html
70'li yıllara damga vuran müzik grubu ABBA'nın gitaristi 70 yaşında hayata veda etti
70'li yıllara damga vuran müzik grubu ABBA'nın gitaristi 70 yaşında hayata veda etti
1974 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı 'Waterloo' parçasıyla kazanan İsveçli efsanevi grup ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander 70 yaşında... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T14:59+0300
2023-04-10T15:01+0300
yaşam
abba
müzik grubu
gitarist
can kaybı
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Wellander ailesinden yapılan açıklamada efsanevi grup ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander'in 7 Nisan Cuma günü 'sevdikleri yanındayken' yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ölüm ilanına ilişkin metinde şu ifadelere yer verildi:Müzisyenin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.Wellander 1975'te ABBA'nın bir parçası olmuş, grubun 'Knowing Me, Knowing You', 'Take a Chance on Me', 'The Name of the Game' ve 'Voulez-Vous'un da aralarında olduğu 24 farklı şarkısında elektrogitarı üstlenmişti. 2018'de İsveç Müzisyenler Birliği tarafından Studioräven Ödülü'ne layık görülen Wellander 2008'de piyasaya sürülen Mamma Mia müzikalinin sinema filmi için hazırlanan müzik albümünde yer almıştı.Yakın tarihlerde ise Wellander, ABBA'nın 2021'de yayınlanan yeni albümü için stüdyolara geri dönmüştü. 1982 yılında dağılan grup, 2021 yılında 9. stüdyo albümünü kaydetmek için tekrar bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210826/pop-muzik-efsanelerinden-abba-yeni-bir-projeyle-geri-donuyor-1048362866.html
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abba, müzik grubu, gitarist, can kaybı
abba, müzik grubu, gitarist, can kaybı

70'li yıllara damga vuran müzik grubu ABBA'nın gitaristi 70 yaşında hayata veda etti

14:59 10.04.2023 (güncellendi: 15:01 10.04.2023)
© AP Photo / Tsugufumi MatsumotoABBA
ABBA - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Tsugufumi Matsumoto
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1974 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı 'Waterloo' parçasıyla kazanan İsveçli efsanevi grup ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander 70 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü müzisyenin ölüm sebebi kanser olarak açıklandı.
Wellander ailesinden yapılan açıklamada efsanevi grup ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander'in 7 Nisan Cuma günü 'sevdikleri yanındayken' yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Ölüm ilanına ilişkin metinde şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Lasse'mizin ebedi istirahate yattığını tarifsiz bir üzüntüyle duyurmak zorundayız. Sen harika bir müzisyendin ve pek çok az insan senin kadar alçakgönüllü olabilirdi. Ama her şeyden önce harika bir eş, baba, erkek kardeş, amca ve büyükbabaydın. Nazik, güvenli, ilgili ve sevgi doluydun ve kelimelerle tarif edilemeyecek çok daha fazlasıydın. Hayatımızda bir araya getirici bir merkezdin. Şimdi sensiz yaşamak zorunda olmamız inanılmaz."

Müzisyenin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Wellander 1975'te ABBA'nın bir parçası olmuş, grubun 'Knowing Me, Knowing You', 'Take a Chance on Me', 'The Name of the Game' ve 'Voulez-Vous'un da aralarında olduğu 24 farklı şarkısında elektrogitarı üstlenmişti.
2018'de İsveç Müzisyenler Birliği tarafından Studioräven Ödülü'ne layık görülen Wellander 2008'de piyasaya sürülen Mamma Mia müzikalinin sinema filmi için hazırlanan müzik albümünde yer almıştı.
Yakın tarihlerde ise Wellander, ABBA'nın 2021'de yayınlanan yeni albümü için stüdyolara geri dönmüştü.
1982 yılında dağılan grup, 2021 yılında 9. stüdyo albümünü kaydetmek için tekrar bir araya gelmişti.
ABBA - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
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Pop müzik efsanelerinden ABBA, yeni bir projeyle geri dönüyor
26 Ağustos 2021, 17:01
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