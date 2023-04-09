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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/zafer-partisi-secim-manifestosunu-acikladi-1069392542.html
Zafer Partisi seçim manifestosunu açıkladı
Zafer Partisi seçim manifestosunu açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Dünya yeni bir savaşa yaklaşırken TSK'da 'çelik miğfer' adını verdiğimiz büyük bir askeri reform projesini yürürlüğe... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T09:46+0300
2023-04-09T09:46+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
zafer partisi
ümit özdağ
seçim beyannamesi
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Özdağ, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Seçim Manifestosu Tanıtım Toplantısı"nda, parti olarak Atatürk milliyetçiliği çizgisinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, iktidara geldiklerinde sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini söyledi.Sermaye çevrelerine ve büyükelçilere borçlu olmadıklarını ifade eden Özdağ, "Onun için biz bir masaya ne Londra'dan gelen telefonla otururuz ne de masaya Londra'dan gelen telefonla geri döneriz." diye konuştu.Özdağ, Zafer Partisi'nin sığınmacıları vatanlarına yollamak için hazırladığı Anadolu Kalesi projesinin, insanlık tarihinin en büyük ve en hızlı geriye dönüş operasyonu olduğunu ileri sürdü.Türkiye'deki 13 milyon sığınmacı ve kaçağı bir sene içinde gerekirse zorla vatanlarına yollayacak tek ittifak ve parti olduklarını söyleyen Özdağ, Türk gençleri ve kadınlarının gerçek temsilcisi olduklarını savundu.Özdağ, "Ata İttifakı ve Zafer Partisi, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını, AK Parti iktidarını sona erdirecek tek ittifak ve tek partidir. Çünkü Cumhur İttifakı'ndan oy alan tek muhalefet partisi Zafer Partisi'dir." dedi.'İkinci turda da Sinan Oğan'ı destekleyeceğiz'Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kars ve Iğdır'da HDP adayının kazanmaması için kendilerinin milletvekili adayı göstermediklerini, hangi ittifaktan olursa olsun vatansever olarak gördükleri adayı destekleyeceklerini ifade etti.Özdağ, cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili de "İkinci turda da Sinan Oğan'ı destekleyeceğiz." diye konuştu.Zafer Partisi ve Ata İttifakı seçmeninin sorgulayıcı, zeki, meydan okuyan bir seçmen olduğunu dile getiren Özdağ, oy verirken isimlere değil, Atatürk'ün Cumhuriyetinin savunulmasına oy verdiğini söyledi.Özdağ, "Zafer Partisi Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyenlere asla hiçbir taviz vermez, masaya dahi oturmaz." ifadelerini kullandı.'Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişmeyecek'Ata İttifakı'nı kurarken oluşturulan mutabakat belgesinin dışına asla çıkmayacaklarını vurgulayan Özdağ, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişmeyeceğini, 1924'te kurulan milli üniter laik Türk devletinden vazgeçilmeyeceğini söyledi.İktidara gelmeleri durumunda Türkiye Varlık Fonunu kapatacaklarını ifade eden Özdağ, TİKA'nın insani yardım adı altında yılda 8 milyar doları başka ülkelere ve halklara aktardığını söyledi ve bunu durduracaklarını kaydetti.'AB ile serbest ticaret bölgesi üzerinden yeni bir ilişki'AB ile gerçekleşmeyen tam üyelik sürecini durdurup, serbest ticaret bölgesi üzerinden yeni bir ilişki başlatarak ekonomiye büyük bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Özdağ, "Sürdürülebilir planlı kalkınma 4 bölge 4 deniz" projesiyle Anadolu'ya yeni sanayi ve ticaret koridorlarını açmak, İstanbul'u ise "3.0" projesiyle depreme hazırlayıp, yüksek teknoloji kenti haline getirmek istediklerini kaydetti.Özdağ, "entegre istihbarat sistemi"ni kuracaklarını, sığınmacıları vatanlarına yollarken uyuşturucuya karşı tarihin en kapsamlı operasyonlarını "Tertemiz Türkiye" projesiyle başlatacaklarını söyledi.Dünyanın bir savaşa doğru gittiğini, dünyanın büyük bir silahlanma yarışına başladığını aktaran Özdağ, "Dünya yeni bir savaşa yaklaşırken TSK'da 'çelik miğfer' adını verdiğimiz büyük bir askeri reform projesini yürürlüğe sokacağız. Askeri eğitimi liseden değil ortaokuldan başlatacağız, TSK'ya dışardan sızmayı engelleyeceğiz. Kuleli Askeri Lisesini, Deniz, Hava Lisesini açacağız, Hava Harp Okullarını, Harp Akademisini eski statüsüne kavuşturacağız, askeri yargıyı tekrar kuracağız." dedi.Özdağ, Zafer Partililerin sahada bunları Türk halkına tekrar ve tekrar anlatmasını istedi.
https://sputniknews.com.tr/20230407/chp-milletvekili-aday-adaylari-kimler-1069336730.html
https://sputniknews.com.tr/20230409/milletvekili-aday-listeleri-icin-yogun-mesai-bugun-son-gun-1069391294.html
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türkiye, seçim, zafer partisi, ümit özdağ, seçim beyannamesi
türkiye, seçim, zafer partisi, ümit özdağ, seçim beyannamesi

Zafer Partisi seçim manifestosunu açıkladı

09:46 09.04.2023
© AAZafer Partisi seçim manifestosunu açıkladı
Zafer Partisi seçim manifestosunu açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Dünya yeni bir savaşa yaklaşırken TSK'da 'çelik miğfer' adını verdiğimiz büyük bir askeri reform projesini yürürlüğe sokacağız." dedi.
Özdağ, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Seçim Manifestosu Tanıtım Toplantısı"nda, parti olarak Atatürk milliyetçiliği çizgisinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, iktidara geldiklerinde sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini söyledi.
Sermaye çevrelerine ve büyükelçilere borçlu olmadıklarını ifade eden Özdağ, "Onun için biz bir masaya ne Londra'dan gelen telefonla otururuz ne de masaya Londra'dan gelen telefonla geri döneriz." diye konuştu.
Özdağ, Zafer Partisi'nin sığınmacıları vatanlarına yollamak için hazırladığı Anadolu Kalesi projesinin, insanlık tarihinin en büyük ve en hızlı geriye dönüş operasyonu olduğunu ileri sürdü.
Türkiye'deki 13 milyon sığınmacı ve kaçağı bir sene içinde gerekirse zorla vatanlarına yollayacak tek ittifak ve parti olduklarını söyleyen Özdağ, Türk gençleri ve kadınlarının gerçek temsilcisi olduklarını savundu.
Özdağ, "Ata İttifakı ve Zafer Partisi, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını, AK Parti iktidarını sona erdirecek tek ittifak ve tek partidir. Çünkü Cumhur İttifakı'ndan oy alan tek muhalefet partisi Zafer Partisi'dir." dedi.

'İkinci turda da Sinan Oğan'ı destekleyeceğiz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kars ve Iğdır'da HDP adayının kazanmaması için kendilerinin milletvekili adayı göstermediklerini, hangi ittifaktan olursa olsun vatansever olarak gördükleri adayı destekleyeceklerini ifade etti.
Özdağ, cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili de "İkinci turda da Sinan Oğan'ı destekleyeceğiz." diye konuştu.
Zafer Partisi ve Ata İttifakı seçmeninin sorgulayıcı, zeki, meydan okuyan bir seçmen olduğunu dile getiren Özdağ, oy verirken isimlere değil, Atatürk'ün Cumhuriyetinin savunulmasına oy verdiğini söyledi.
Özdağ, "Zafer Partisi Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyenlere asla hiçbir taviz vermez, masaya dahi oturmaz." ifadelerini kullandı.

'Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişmeyecek'

Ata İttifakı'nı kurarken oluşturulan mutabakat belgesinin dışına asla çıkmayacaklarını vurgulayan Özdağ, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişmeyeceğini, 1924'te kurulan milli üniter laik Türk devletinden vazgeçilmeyeceğini söyledi.
İktidara gelmeleri durumunda Türkiye Varlık Fonunu kapatacaklarını ifade eden Özdağ, TİKA'nın insani yardım adı altında yılda 8 milyar doları başka ülkelere ve halklara aktardığını söyledi ve bunu durduracaklarını kaydetti.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
CHP milletvekili aday adayları kimler?
7 Nisan, 14:06

'AB ile serbest ticaret bölgesi üzerinden yeni bir ilişki'

AB ile gerçekleşmeyen tam üyelik sürecini durdurup, serbest ticaret bölgesi üzerinden yeni bir ilişki başlatarak ekonomiye büyük bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Özdağ, "Sürdürülebilir planlı kalkınma 4 bölge 4 deniz" projesiyle Anadolu'ya yeni sanayi ve ticaret koridorlarını açmak, İstanbul'u ise "3.0" projesiyle depreme hazırlayıp, yüksek teknoloji kenti haline getirmek istediklerini kaydetti.
Özdağ, "entegre istihbarat sistemi"ni kuracaklarını, sığınmacıları vatanlarına yollarken uyuşturucuya karşı tarihin en kapsamlı operasyonlarını "Tertemiz Türkiye" projesiyle başlatacaklarını söyledi.
Dünyanın bir savaşa doğru gittiğini, dünyanın büyük bir silahlanma yarışına başladığını aktaran Özdağ, "Dünya yeni bir savaşa yaklaşırken TSK'da 'çelik miğfer' adını verdiğimiz büyük bir askeri reform projesini yürürlüğe sokacağız. Askeri eğitimi liseden değil ortaokuldan başlatacağız, TSK'ya dışardan sızmayı engelleyeceğiz. Kuleli Askeri Lisesini, Deniz, Hava Lisesini açacağız, Hava Harp Okullarını, Harp Akademisini eski statüsüne kavuşturacağız, askeri yargıyı tekrar kuracağız." dedi.
Özdağ, Zafer Partililerin sahada bunları Türk halkına tekrar ve tekrar anlatmasını istedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
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