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https://sputniknews.com.tr/20230409/son-nurnberg-savcisi-103-yasinda-hayatini-kaybetti-10-nazinin-idam-edilmesini-saglamisti-1069431002.html
Son Nürnberg savcısı 103 yaşında hayatını kaybetti: 10 Nazi’nin idam edilmesini sağlamıştı
Son Nürnberg savcısı 103 yaşında hayatını kaybetti: 10 Nazi’nin idam edilmesini sağlamıştı
Nazi subaylarının savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilmesini sağlayan hayattaki son Nürnberg savcısı Ben Ferencz 103 yaşında hayatını... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T18:19+0300
2023-04-09T18:20+0300
dünya
nürnberg mahkemeleri
savcı
ben ferencz
ikinci dünya savaşı
nazi
nazi almanyası
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İkinci Dünya Savaşı sonrası Nürnberg mahkemelerinden Nazi subaylarının savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilmesini sağlayan hayatta kalan son Nürnberg savcısı Ben Ferencz, ABD’nin Florida eyaletinde 103 yaşında hayatını kaybetti. Ferencz’in Boynton Beach'te yaşadığı bakım evinde geçtiğimiz cuma günü uykusunda hayatını kaybettiği bildirildi. Ferencz’in ölümünü doğrulayan ABD Holokost Müzesi, dünyanın "soykırım kurbanları için adalet arayışında olan bir lideri" kaybettiğini ifade etti.Normandiya Çıkarması ve Bulge Savaşı’nda görev almıştıFerencz, 1920'de Romanya'nın bir parçası olan Transilvanya'da doğdu ve antisemitizmden kaçmak için ailesi ile ABD'ye göç etti. Daha sonra New York'a yerleşen Ferencz, 1943'te Harvard Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve ABD ordusuna katıldı. Normandiya Çıkarması’nda ve Bulge Savaşı'nda görev alan Ferencz, daha sonra Nazi savaş suçlarını araştırmak ve kanıt toplamakla görevli bir ekibe katıldı. Ferencz’in katıldığı ekip, Almanya'daki toplama kamplarını ziyaret ediyor ve koşullar hakkında notlar alarak, hayatta kalanlarla görüşüyordu.'Yaşadığım deneyimler nedeniyle unutulmaz travmalar yaşadığıma hiç şüphe yok'Almanya'daki en büyük kamplardan biri olan Buchenwald'ı "tarif edilemez dehşetin mezar evi" olarak nitelendiren Ferencz, "Nazi imha merkezlerinde savaş suçları müfettişi olarak yaşadığım deneyimler nedeniyle unutulmaz travmalar yaşadığıma hiç şüphe yok. Hala ayrıntılar hakkında konuşmamaya veya düşünmemeye çalışıyorum" demişti.Savaş suçlusu 10 Nazi’nin idam edilmesini sağladıSavaştan sonra, avukatlık yapmak için New York'a dönen Ferencz, kısa bir süre sonra daha önce hiçbir duruşma deneyimi olmamasına rağmen, Nürnberg mahkemelerinde Nazilerin yargılanmasına yardımcı olmak için işe alındı. Nazi işgali altındaki Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren ve bir milyondan fazla insanı öldürdüğü tahmin edilen gezici SS ölüm mangaları Einsatzgruppen üyelerinin davasında başsavcılık yaptı. Ferencz’nin suçlamada bulunduğu 24 üst düzey Nazi yetkilisinden 12’sine idam cezası verildi 10’u idam edildi. Savaş suçlarını kovuşturulması için uluslararası bir mahkemenin kurulması yönünde kampanya yürüten Ferencz’in desteği ile 2002'de Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) kurulmuştur.
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nürnberg mahkemeleri, savcı, ben ferencz, ikinci dünya savaşı, nazi, nazi almanyası
nürnberg mahkemeleri, savcı, ben ferencz, ikinci dünya savaşı, nazi, nazi almanyası

Son Nürnberg savcısı 103 yaşında hayatını kaybetti: 10 Nazi’nin idam edilmesini sağlamıştı

18:19 09.04.2023 (güncellendi: 18:20 09.04.2023)
© AP Photo / Markus SchreiberAlmanya - Nazi toplama kampı - Sachsenhausen
Almanya - Nazi toplama kampı - Sachsenhausen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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Nazi subaylarının savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilmesini sağlayan hayattaki son Nürnberg savcısı Ben Ferencz 103 yaşında hayatını kaybetti.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Nürnberg mahkemelerinden Nazi subaylarının savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilmesini sağlayan hayatta kalan son Nürnberg savcısı Ben Ferencz, ABD’nin Florida eyaletinde 103 yaşında hayatını kaybetti. Ferencz’in Boynton Beach'te yaşadığı bakım evinde geçtiğimiz cuma günü uykusunda hayatını kaybettiği bildirildi. Ferencz’in ölümünü doğrulayan ABD Holokost Müzesi, dünyanın "soykırım kurbanları için adalet arayışında olan bir lideri" kaybettiğini ifade etti.

Normandiya Çıkarması ve Bulge Savaşı’nda görev almıştı

Ferencz, 1920'de Romanya'nın bir parçası olan Transilvanya'da doğdu ve antisemitizmden kaçmak için ailesi ile ABD'ye göç etti. Daha sonra New York'a yerleşen Ferencz, 1943'te Harvard Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve ABD ordusuna katıldı. Normandiya Çıkarması’nda ve Bulge Savaşı'nda görev alan Ferencz, daha sonra Nazi savaş suçlarını araştırmak ve kanıt toplamakla görevli bir ekibe katıldı. Ferencz’in katıldığı ekip, Almanya'daki toplama kamplarını ziyaret ediyor ve koşullar hakkında notlar alarak, hayatta kalanlarla görüşüyordu.

'Yaşadığım deneyimler nedeniyle unutulmaz travmalar yaşadığıma hiç şüphe yok'

Almanya'daki en büyük kamplardan biri olan Buchenwald'ı "tarif edilemez dehşetin mezar evi" olarak nitelendiren Ferencz, "Nazi imha merkezlerinde savaş suçları müfettişi olarak yaşadığım deneyimler nedeniyle unutulmaz travmalar yaşadığıma hiç şüphe yok. Hala ayrıntılar hakkında konuşmamaya veya düşünmemeye çalışıyorum" demişti.

Savaş suçlusu 10 Nazi’nin idam edilmesini sağladı

Savaştan sonra, avukatlık yapmak için New York'a dönen Ferencz, kısa bir süre sonra daha önce hiçbir duruşma deneyimi olmamasına rağmen, Nürnberg mahkemelerinde Nazilerin yargılanmasına yardımcı olmak için işe alındı. Nazi işgali altındaki Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren ve bir milyondan fazla insanı öldürdüğü tahmin edilen gezici SS ölüm mangaları Einsatzgruppen üyelerinin davasında başsavcılık yaptı. Ferencz’nin suçlamada bulunduğu 24 üst düzey Nazi yetkilisinden 12’sine idam cezası verildi 10’u idam edildi. Savaş suçlarını kovuşturulması için uluslararası bir mahkemenin kurulması yönünde kampanya yürüten Ferencz’in desteği ile 2002'de Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) kurulmuştur.
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