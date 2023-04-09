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https://sputniknews.com.tr/20230409/otomotiv-sektoru-mart-ayinda-rekor-kirdi-1069405042.html
Otomotiv sektörü Mart ayında rekor kırdı
Otomotiv sektörü Mart ayında rekor kırdı
Türkiye otomotiv endüstrisi Mart’ta aylık bazda tarihi rekor kırdı ve yüzde 22.8 artışla 3.3 milyar dolar ihracata imza attı. Yılın ilk üç ayında ise otomotiv... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T13:16+0300
2023-04-09T13:16+0300
ekonomi
türkiye
otomotiv
rekor
ihracat
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Türkiye otomotiv endüstrisi, Mart ayında aylık bazda tarihi rekora imza attı. Sektörün Mart ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22.8 artışla 3.3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 13.9 olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 15.8 artarak 8 milyar 619 milyon dolara ulaştı.Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin geçen ay ihracatı yüzde 15 artarak 1 milyar 333 milyon oldu. Binek otomobillerde Mart ayı ihracatı yüzde 47 artarak 1 milyar 7 milyon dolar oldu.Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 13 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 9, Fransa’ya yüzde 29, Rusya’ya yüzde 350, İngiltere’ye yüzde 11 artış, ABD’ye ise yüzde 8 ihracat düşüşü yaşandı.Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 238, İspanya’ya yüzde 81, İtalya’ya yüzde 46, Birleşik Krallığa yüzde 68 Almanya’ya yüzde 60 Polonya’ya yüzde 30, Bulgaristan’a yüzde 65 ihracat artışı, İsrail’e yüzde 31 ihracat düşüşü yaşandı.Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya’ya Mart ayında 475 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ikinci büyük pazar Fransa’ya yüzde 97 artışla 434 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 15 artışla 309 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 22, İspanya’ya yüzde 46, Polonya’ya yüzde 32, Slovenya’ya yüzde 16, Romanya’ya yüzde 40, Rusya’ya yüzde 350 ihracat artışı, ABD’ye ise yüzde 30 ihracat düşüşü yaşandı.Ülke grubu bazında yüzde 70 pay ile en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 29 artışla 2 milyar 310 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 20 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na ise yüzde 212 ihracat artışı oldu.
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türkiye, otomotiv, rekor, ihracat
türkiye, otomotiv, rekor, ihracat

Otomotiv sektörü Mart ayında rekor kırdı

13:16 09.04.2023
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Türkiye otomotiv endüstrisi Mart’ta aylık bazda tarihi rekor kırdı ve yüzde 22.8 artışla 3.3 milyar dolar ihracata imza attı. Yılın ilk üç ayında ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 15.8 artışla 8 milyar 619 milyon dolar rakamına ulaştı.
Türkiye otomotiv endüstrisi, Mart ayında aylık bazda tarihi rekora imza attı. Sektörün Mart ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22.8 artışla 3.3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 13.9 olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 15.8 artarak 8 milyar 619 milyon dolara ulaştı.
Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin geçen ay ihracatı yüzde 15 artarak 1 milyar 333 milyon oldu. Binek otomobillerde Mart ayı ihracatı yüzde 47 artarak 1 milyar 7 milyon dolar oldu.
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 13 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 9, Fransa’ya yüzde 29, Rusya’ya yüzde 350, İngiltere’ye yüzde 11 artış, ABD’ye ise yüzde 8 ihracat düşüşü yaşandı.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 238, İspanya’ya yüzde 81, İtalya’ya yüzde 46, Birleşik Krallığa yüzde 68 Almanya’ya yüzde 60 Polonya’ya yüzde 30, Bulgaristan’a yüzde 65 ihracat artışı, İsrail’e yüzde 31 ihracat düşüşü yaşandı.
Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya’ya Mart ayında 475 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ikinci büyük pazar Fransa’ya yüzde 97 artışla 434 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 15 artışla 309 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 22, İspanya’ya yüzde 46, Polonya’ya yüzde 32, Slovenya’ya yüzde 16, Romanya’ya yüzde 40, Rusya’ya yüzde 350 ihracat artışı, ABD’ye ise yüzde 30 ihracat düşüşü yaşandı.
Ülke grubu bazında yüzde 70 pay ile en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 29 artışla 2 milyar 310 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 20 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na ise yüzde 212 ihracat artışı oldu.
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