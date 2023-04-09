https://sputniknews.com.tr/20230409/muharrem-ince-en-buyuk-ittifaki-kuruyoruz-1069392760.html
Muharrem İnce: En büyük ittifakı kuruyoruz
Muharrem İnce: En büyük ittifakı kuruyoruz
Muharrem İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T09:52+0300
2023-04-09T09:52+0300
2023-04-09T09:52+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
memleket partisi
milletvekili
ittifak
milletvekili adayı
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Memleket Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm sınıflarıyla ve en önemlisi helal lokma kazananlarla ittifak kuruyoruz” dedi.Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Memleket Partisi, dün genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin başkanlığında toplanan parti meclisinde milletvekili aday listelerini görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230409/zafer-partisi-secim-manifestosunu-acikladi-1069392542.html
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türkiye, memleket partisi, milletvekili, ittifak, milletvekili adayı
türkiye, memleket partisi, milletvekili, ittifak, milletvekili adayı
Muharrem İnce: En büyük ittifakı kuruyoruz
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Muharrem İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm sınıflarıyla ve en önemlisi helal lokma kazananlarla ittifak kuruyoruz” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm sınıflarıyla ve en önemlisi helal lokma kazananlarla ittifak kuruyoruz” dedi.
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre
, Memleket Partisi, dün genel
başkan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin başkanlığında toplanan parti meclisinde milletvekili aday
listelerini görüştü.