https://sputniknews.com.tr/20230409/muharrem-ince-en-buyuk-ittifaki-kuruyoruz-1069392760.html

Muharrem İnce: En büyük ittifakı kuruyoruz

Muharrem İnce: En büyük ittifakı kuruyoruz

Muharrem İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T09:52+0300

2023-04-09T09:52+0300

2023-04-09T09:52+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

memleket partisi

milletvekili

ittifak

milletvekili adayı

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Memleket Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm sınıflarıyla ve en önemlisi helal lokma kazananlarla ittifak kuruyoruz” dedi.Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Memleket Partisi, dün genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin başkanlığında toplanan parti meclisinde milletvekili aday listelerini görüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230409/zafer-partisi-secim-manifestosunu-acikladi-1069392542.html

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türkiye, memleket partisi, milletvekili, ittifak, milletvekili adayı