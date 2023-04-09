Muharrem İnce: En büyük ittifakı kuruyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:44
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:34
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/muharrem-ince-en-buyuk-ittifaki-kuruyoruz-1069392760.html
Muharrem İnce: En büyük ittifakı kuruyoruz
Muharrem İnce: En büyük ittifakı kuruyoruz
Muharrem İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T09:52+0300
2023-04-09T09:52+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
memleket partisi
milletvekili
ittifak
milletvekili adayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068895119_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_e01270fcf574ecd3341a9ed171e310cb.jpg
Memleket Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm sınıflarıyla ve en önemlisi helal lokma kazananlarla ittifak kuruyoruz” dedi.Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Memleket Partisi, dün genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin başkanlığında toplanan parti meclisinde milletvekili aday listelerini görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230409/zafer-partisi-secim-manifestosunu-acikladi-1069392542.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068895119_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0c4d59dfbf2277bc442c52a7f3bf2fde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, memleket partisi, milletvekili, ittifak, milletvekili adayı
türkiye, memleket partisi, milletvekili, ittifak, milletvekili adayı

Muharrem İnce: En büyük ittifakı kuruyoruz

09:52 09.04.2023
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Muharrem İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm sınıflarıyla ve en önemlisi helal lokma kazananlarla ittifak kuruyoruz” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm sınıflarıyla ve en önemlisi helal lokma kazananlarla ittifak kuruyoruz” dedi.
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Memleket Partisi, dün genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin başkanlığında toplanan parti meclisinde milletvekili aday listelerini görüştü.
Zafer Partisi seçim manifestosunu açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Zafer Partisi seçim manifestosunu açıkladı
09:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала