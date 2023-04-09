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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/muharrem-ince-chp-listelerini-gorunce-dudaklariniz-ucuklayacak-1069415721.html
Muharrem İnce: CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak
Muharrem İnce: CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına bugün Bolu'da başladı. CHP’nin milletvekili aday listelerini eleştiren İnce, "10 Nisan'da bir... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T15:50+0300
2023-04-09T16:04+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına bugün Bolu'da başladı. CHP’nin milletvekili aday listelerini eleştiren İnce, "10 Nisan'da bir şeyler olacak dedim, biliyor musunuz? Ne olacak? Yıkılacak. Siyasi deprem olacak. Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak, kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak, utanacaksınız. Bu akşam saat 17.00’de CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Şimdilik şimdi bir şey konuşmayacağım. Yarın konuşacağım onu yarın" dedi.'Sen kazanamazsın dediler Kılıçdaroğlu'na'6'lı masa hakkında da konuşan Genel Başkan İnce, "Kılıçdaroğlu aday oldu. Anlaştılar, peki. Bakın anlatayım. Aday oldu Davutoğlu sordu; 'Ey Kılıçdaroğlu seni kabul ederim ama bana ne vereceksin?'. ‘Sen de cumhurbaşkanı yardımcısı ol, sana bakanlık vereyim, milletvekilliği vereyim' Girdi topa. Temel dedi ki, ‘Ey Kılıçdaroğlu bana ne vereceksin?' 'Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık milletvekilliği' Girdi topa. Babacan, ‘Bana ne vereceksin?' 'Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Bakanlık milletvekilliği' Girdi topa. Gültekin Uysal, ‘Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı' Ver babam ver. Meral Hanım kalktı masadan. Masaya geri döndürmek için bir formül lazım. 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Size de verdik cumhurbaşkanı yardımcılığı. Yeter ki beni aday yapın' " ifadelerini kullandı.'CHP’ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde'İnce, "Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp 'Hain' diyenler var ya. Aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230409/chpde-milletvekili-adaylari-belli-olmaya-basladi-1069393586.html
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muharrem ince

Muharrem İnce: CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak

15:50 09.04.2023 (güncellendi: 16:04 09.04.2023)
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına bugün Bolu'da başladı. CHP’nin milletvekili aday listelerini eleştiren İnce, "10 Nisan'da bir şeyler olacak dedim, biliyor musunuz? Ne olacak? Yıkılacak" dedi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına bugün Bolu'da başladı. CHP’nin milletvekili aday listelerini eleştiren İnce, "10 Nisan'da bir şeyler olacak dedim, biliyor musunuz? Ne olacak? Yıkılacak. Siyasi deprem olacak. Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak, kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak, utanacaksınız. Bu akşam saat 17.00’de CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Şimdilik şimdi bir şey konuşmayacağım. Yarın konuşacağım onu yarın" dedi.

'Sen kazanamazsın dediler Kılıçdaroğlu'na'

6'lı masa hakkında da konuşan Genel Başkan İnce, "Kılıçdaroğlu aday oldu. Anlaştılar, peki. Bakın anlatayım. Aday oldu Davutoğlu sordu; 'Ey Kılıçdaroğlu seni kabul ederim ama bana ne vereceksin?'. ‘Sen de cumhurbaşkanı yardımcısı ol, sana bakanlık vereyim, milletvekilliği vereyim' Girdi topa. Temel dedi ki, ‘Ey Kılıçdaroğlu bana ne vereceksin?' 'Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık milletvekilliği' Girdi topa. Babacan, ‘Bana ne vereceksin?' 'Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Bakanlık milletvekilliği' Girdi topa. Gültekin Uysal, ‘Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı' Ver babam ver. Meral Hanım kalktı masadan. Masaya geri döndürmek için bir formül lazım. 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Size de verdik cumhurbaşkanı yardımcılığı. Yeter ki beni aday yapın' " ifadelerini kullandı.

'CHP’ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde'

İnce, "Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp 'Hain' diyenler var ya. Aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz” diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
CHP’de milletvekili adayları belli oldu
10:46
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