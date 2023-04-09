https://sputniknews.com.tr/20230409/mete-gazozdan-bronz-madalya-1069388010.html
Mete Gazoz'dan bronz madalya
Mete Gazoz'dan bronz madalya
Türk okçu Mete Gazoz, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalya kazandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T00:11+0300
2023-04-09T00:11+0300
2023-04-09T00:11+0300
spor
mete gazoz
okçuluk
bronz madalya
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Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lilleshall kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, erkekler klasik yay çeyrek finalinde Alman Felix Wieser'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.Yarı finalde Hollandalı Steve Wijler ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu, rakibine 6-4 yenildi.Mete Gazoz, Alman Maximilian Weckmueller ile bronz madalya mücadelesi verdi. Rakibini 7-3 mağlup eden Mete, bronz madalyaya uzandı.
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mete gazoz, okçuluk, bronz madalya
mete gazoz, okçuluk, bronz madalya
Mete Gazoz'dan bronz madalya
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Türk okçu Mete Gazoz, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lilleshall kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, erkekler klasik yay çeyrek finalinde Alman Felix Wieser'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Hollandalı Steve Wijler ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu, rakibine 6-4 yenildi.
Mete Gazoz, Alman Maximilian Weckmueller ile bronz madalya mücadelesi verdi. Rakibini 7-3 mağlup eden Mete, bronz madalyaya uzandı.