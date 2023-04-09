https://sputniknews.com.tr/20230409/mete-gazozdan-bronz-madalya-1069388010.html

Mete Gazoz'dan bronz madalya

Mete Gazoz'dan bronz madalya

Türk okçu Mete Gazoz, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalya kazandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

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spor

mete gazoz

okçuluk

bronz madalya

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Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lilleshall kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, erkekler klasik yay çeyrek finalinde Alman Felix Wieser'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.Yarı finalde Hollandalı Steve Wijler ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu, rakibine 6-4 yenildi.Mete Gazoz, Alman Maximilian Weckmueller ile bronz madalya mücadelesi verdi. Rakibini 7-3 mağlup eden Mete, bronz madalyaya uzandı.

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mete gazoz, okçuluk, bronz madalya