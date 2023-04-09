https://sputniknews.com.tr/20230409/mansur-yavastan-genclere-simdi-cikarin-telefonlarinizi-1069393469.html
Mansur Yavaş'tan gençlere: 'Şimdi çıkarın telefonlarınızı'
Mansur Yavaş'tan gençlere: 'Şimdi çıkarın telefonlarınızı'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim kampanyası için hazırladıkları uygulamayı duyurarak gençlere seslendi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T10:40+0300
2023-04-09T10:40+0300
2023-04-09T10:40+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
politika
mansur yavaş
gençler
telefon
abb
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, seçim sürecinde kullanılacak telefon uygulamasını duyurdu."Gençler çıkarın telefonunuzu" diyerek duyuru yapan Yavaş, seçim sürecinde kullanılacak telefon uygulamasının indirilmesi yönünde gençlere çağrı yaptı.Mansur Yavaş, "Uygulamayı 15 Mayıs'ta gönül rahatlığıyla silebilirsiniz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/ilk-kez-oy-kullanacak-genclere-oneriler-1069393293.html
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türkiye, seçim, politika, mansur yavaş, gençler, telefon, abb
türkiye, seçim, politika, mansur yavaş, gençler, telefon, abb
Mansur Yavaş'tan gençlere: 'Şimdi çıkarın telefonlarınızı'
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim kampanyası için hazırladıkları uygulamayı duyurarak gençlere seslendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, seçim sürecinde kullanılacak telefon uygulamasını duyurdu.
"Gençler çıkarın telefonunuzu" diyerek duyuru yapan Yavaş, seçim sürecinde kullanılacak telefon uygulamasının indirilmesi yönünde gençlere çağrı yaptı.
Mansur Yavaş, "Uygulamayı 15 Mayıs'ta gönül rahatlığıyla silebilirsiniz" dedi.