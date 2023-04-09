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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/kurumdan-hataydaki-konutlara-iliskin-paylasim-neymis-afet-konutlari-1-yilda-bitemezmis-bitecek-1069407808.html
Kurum'dan Hatay'daki konutlara ilişkin paylaşım: Neymiş, afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek
Kurum'dan Hatay'daki konutlara ilişkin paylaşım: Neymiş, afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da kalıcı afet... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T14:16+0300
2023-04-09T14:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
deprem
konut
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki kalıcı afet konutlarının inşasına ilişkin paylaşım yaptı.Kurum, kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini belirterek, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. Bitecek." ifadelerine yer verdi.Bakan Kurum, hesabından, yapım sürecine başlanan konutların videosunu da paylaştı.11 ilde 17 bin 902 bin konutBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri atıldı.Bu kapsamda, Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak.11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplam 650 bin konut inşa edilerek vatandaşlar afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacak.Depremden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa süreci bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldü, yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldı.Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları yapıldı.Bakanlık, ovalardan dağlara doğru yerleşim planını benimseyerek, afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edecek.
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murat kurum, deprem, konut
murat kurum, deprem, konut

Kurum'dan Hatay'daki konutlara ilişkin paylaşım: Neymiş, afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek

14:16 09.04.2023 (güncellendi: 14:18 09.04.2023)
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da kalıcı afet konutlarının yapımının, 1 yılda biteceğini belirtti.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki kalıcı afet konutlarının inşasına ilişkin paylaşım yaptı.
Kurum, kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini belirterek, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. Bitecek." ifadelerine yer verdi.
Bakan Kurum, hesabından, yapım sürecine başlanan konutların videosunu da paylaştı.

11 ilde 17 bin 902 bin konut

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri atıldı.
Bu kapsamda, Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak.
11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplam 650 bin konut inşa edilerek vatandaşlar afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacak.
Depremden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa süreci bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldü, yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldı.
Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları yapıldı.
Bakanlık, ovalardan dağlara doğru yerleşim planını benimseyerek, afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edecek.
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