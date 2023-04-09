https://sputniknews.com.tr/20230409/kremlin-bati-rusyanin-belarusa-nukleer-silah-yerlestirmesine-tepki-verirken-bir-seyi-unutuyor-1069396681.html

Kremlin: Batı, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirmesine tepki verirken bir şeyi unutuyor

Kremlin: Batı, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirmesine tepki verirken bir şeyi unutuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planlarına verdiği tepkiyi uygunsuz bulduklarını, zira bu sırada herkesin... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T12:09+0300

2023-04-09T12:09+0300

2023-04-09T12:09+0300

ukrayna krizi

rusya

belarus

batı

nükleer silah

dmitriy peskov

kremlin

avrupa

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararına Batı’nın vermiş olduğu tepkiye ilişkin, “Bu çok önemli bir konu. Kolektif Batı’nın Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’in (Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirileceğine ilişkin) açıklamalarına çok ölçüsüz tepkiler verdiğini görüyoruz” dedi.“Kolektif Batı, buraya, Avrupa’ya, yani ülkemizin çevresine konuşlandırılmış Amerikan nükleer silahlarını unutmuş gibi davranıyor” diye ekleyen Peskov, “Bu silahları hatırlamaktansa, Belarus’ta taktik nükleer silah depolama tesisleri kurma planlarımıza oldukça histerik tepkiler veriyorlar” eleştirisini yaptı.Rusya Devlet Başkanı Putin, komşuları Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Putin, daha sonra mecbur kalırlarsa bu ülkeye stratejik nükleer silah yerleştirme kararı da alabilecekleri uyarısında bulundu.Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararını alması, İngiltere’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini duyurmasını izlemişti.

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rusya, belarus, batı, nükleer silah, dmitriy peskov, kremlin, avrupa