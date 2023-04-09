https://sputniknews.com.tr/20230409/kremlin-bati-rusyanin-belarusa-nukleer-silah-yerlestirmesine-tepki-verirken-bir-seyi-unutuyor-1069396681.html
Kremlin: Batı, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirmesine tepki verirken bir şeyi unutuyor
Kremlin: Batı, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirmesine tepki verirken bir şeyi unutuyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planlarına verdiği tepkiyi uygunsuz bulduklarını, zira bu sırada herkesin... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T12:09+0300
2023-04-09T12:09+0300
2023-04-09T12:09+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
batı
nükleer silah
dmitriy peskov
kremlin
avrupa
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararına Batı’nın vermiş olduğu tepkiye ilişkin, “Bu çok önemli bir konu. Kolektif Batı’nın Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’in (Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirileceğine ilişkin) açıklamalarına çok ölçüsüz tepkiler verdiğini görüyoruz” dedi.“Kolektif Batı, buraya, Avrupa’ya, yani ülkemizin çevresine konuşlandırılmış Amerikan nükleer silahlarını unutmuş gibi davranıyor” diye ekleyen Peskov, “Bu silahları hatırlamaktansa, Belarus’ta taktik nükleer silah depolama tesisleri kurma planlarımıza oldukça histerik tepkiler veriyorlar” eleştirisini yaptı.Rusya Devlet Başkanı Putin, komşuları Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Putin, daha sonra mecbur kalırlarsa bu ülkeye stratejik nükleer silah yerleştirme kararı da alabilecekleri uyarısında bulundu.Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararını alması, İngiltere’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini duyurmasını izlemişti.
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rusya, belarus, batı, nükleer silah, dmitriy peskov, kremlin, avrupa
rusya, belarus, batı, nükleer silah, dmitriy peskov, kremlin, avrupa
Kremlin: Batı, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirmesine tepki verirken bir şeyi unutuyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planlarına verdiği tepkiyi uygunsuz bulduklarını, zira bu sırada herkesin Avrupa’daki Amerikan nükleer silahlarını unutmuş gibi davrandığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararına Batı’nın vermiş olduğu tepkiye ilişkin, “Bu çok önemli bir konu. Kolektif Batı’nın Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’in (Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirileceğine ilişkin) açıklamalarına çok ölçüsüz tepkiler verdiğini görüyoruz” dedi.
“Kolektif Batı, buraya, Avrupa’ya, yani ülkemizin çevresine konuşlandırılmış Amerikan nükleer silahlarını unutmuş gibi davranıyor” diye ekleyen Peskov, “Bu silahları hatırlamaktansa, Belarus’ta taktik nükleer silah depolama tesisleri kurma planlarımıza oldukça histerik tepkiler veriyorlar” eleştirisini yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, komşuları Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Putin, daha sonra mecbur kalırlarsa bu ülkeye stratejik nükleer silah yerleştirme kararı da alabilecekleri uyarısında bulundu.
Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararını alması, İngiltere’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini duyurmasını izlemişti.