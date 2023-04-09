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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Kılıçdaroğlu'ndan 'soğan' paylaşımı: 'O kalırsa kilosu olacak 100 lira, şu an bile buncağız 30 lira'
Kılıçdaroğlu'ndan 'soğan' paylaşımı: 'O kalırsa kilosu olacak 100 lira, şu an bile buncağız 30 lira'
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gündemlerinin soğan olduğunu belirterek "O kalırsa bu elimdeki kuru soğanın... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T22:50+0300
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kemal kılıçdaroğlu
soğan
twitter
seçim
2023 türkiye seçimleri
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan soğan başlıklı videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Asıl gündemimiz bu" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
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kemal kılıçdaroğlu, soğan, twitter , seçim
kemal kılıçdaroğlu, soğan, twitter , seçim

Kılıçdaroğlu'ndan 'soğan' paylaşımı: 'O kalırsa kilosu olacak 100 lira, şu an bile buncağız 30 lira'

22:50 09.04.2023 (güncellendi: 22:57 09.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gündemlerinin soğan olduğunu belirterek "O kalırsa bu elimdeki kuru soğanın kilosu olacak 100 lira, şu an bile buncağızın kilosu 30 lira" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan soğan başlıklı videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Asıl gündemimiz bu" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, geçen seçimde ustalık devri diye sattıkları şey ülkemizi her anlamda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan, dolan propagandasına başladılar. Gerçekleri örtbas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeleri gibi türlü türlü tuhaf yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında aklınızla ediyorlar. Kendi vatandaşlarına emin olun saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şeyleri kalmadı.

Bakınız asıl gündemimiz bu. Sevgili yurttaşlarım, vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana.

Bu arada, ne söyleyeyim; her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alaveraya-dalaveraya bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar, ister inançsız, ister Türk, ister Kürt, ister Sünni, ister Alevi olsun, insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur.

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