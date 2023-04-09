Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğalgaz verildi

"Şebeke olarak ağır ve orta hasarlı binalardaki abonelerimize maalesef gaz veremiyoruz. Ağır, orta hasarlı bina ve yıkılmış binalardaki toplam abone sayımız 60 bin civarındadır. Ekiplerimiz tüm abonelerimizi kontrol ederek ev, ev gezerek evde olan tüm abonelerimizin kontrolünü yaparak gaz açma işlemlerini yapmıştır. İç tesisat kontrollerinde kaçak varsa bunların tamiratlarını da ücretsiz olarak biz kendimiz yaptık. Deprem öncesi 212 bin abonemiz vardı. Depremin ardından bu sayı 154 bine düşmüştür. Evde bulunan abonelerimizin tamamına gaz arzı sağladık. Abonelerimizin yüzde 60'ı evde olduğu için yani daire içinde yüzde 60 abonemiz gaz kullanıyor. Şu anda da bize talep ettikleri zaman aynı gün içerisinde veya en geç ertesi gün sonuna kadar tesisat kontrollerini yaparak gaz arzını sağlamaktayız."