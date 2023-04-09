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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/kahramanmarasta-hasarsiz-ve-az-hasarli-binalarin-tamamina-dogalgaz-verildi-1069397635.html
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğalgaz verildi
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğalgaz verildi
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arızaların giderilmesiyle kentteki hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğalgaz verildi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T12:44+0300
2023-04-09T12:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
doğalgaz
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Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta doğalgaz arızası yaşanan bölgelerde Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi (ARMADAŞ) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kent genelinde 370 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hasarsız ve az hasarlı tüm yapılara gaz akışı sağlandı. Ev, iş yeri, fabrika, imalathane gibi tesislerin bulunduğu kentte, ekipler hane hane dolaşarak vatandaşlara hizmet veriyor.Gaz akışı sağlanan 154 bin 90 aboneden 93 bin 248'i doğalgaz kullanıyorARMADAŞ Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, deprem öncesi 212 bin 3 doğalgaz abone sayısı, depremlerin ardından 154 bin 264'e düştü. Arızaların giderilmesiyle 154 bin 90 aboneye gaz akışının sağlandığı kentte evde olan veya kenti terk etmemiş 93 bin 248 abone doğalgaz kullanıyor.‘Evinde bulunan tüm abonelerimize gaz arzı sağladık’ARMADAŞ Kahramanmaraş Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, depremlerin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Çalışmalarında ilk olarak doğalgaz şebekesini güvenli hale getirdiklerini ifade eden Yılmaz, depremin ardından şebekede bulunan tüm gazı tahliye ettiklerini söyledi. Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından kentte gaz verme işlemlerine başladıklarını dile getirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:Yılmaz, kentte yıkımı gerçekleştirilecek binalarda gaz akışını sürekli ya da geçici olarak kestiklerini sözlerine ekledi.
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kahramanmaraş, deprem, doğalgaz
kahramanmaraş, deprem, doğalgaz

Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğalgaz verildi

12:44 09.04.2023
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arızaların giderilmesiyle kentteki hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğalgaz verildi.
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta doğalgaz arızası yaşanan bölgelerde Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi (ARMADAŞ) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kent genelinde 370 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hasarsız ve az hasarlı tüm yapılara gaz akışı sağlandı. Ev, iş yeri, fabrika, imalathane gibi tesislerin bulunduğu kentte, ekipler hane hane dolaşarak vatandaşlara hizmet veriyor.

Gaz akışı sağlanan 154 bin 90 aboneden 93 bin 248'i doğalgaz kullanıyor

ARMADAŞ Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, deprem öncesi 212 bin 3 doğalgaz abone sayısı, depremlerin ardından 154 bin 264'e düştü. Arızaların giderilmesiyle 154 bin 90 aboneye gaz akışının sağlandığı kentte evde olan veya kenti terk etmemiş 93 bin 248 abone doğalgaz kullanıyor.

‘Evinde bulunan tüm abonelerimize gaz arzı sağladık’

ARMADAŞ Kahramanmaraş Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, depremlerin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Çalışmalarında ilk olarak doğalgaz şebekesini güvenli hale getirdiklerini ifade eden Yılmaz, depremin ardından şebekede bulunan tüm gazı tahliye ettiklerini söyledi. Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından kentte gaz verme işlemlerine başladıklarını dile getirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:
"Şebeke olarak ağır ve orta hasarlı binalardaki abonelerimize maalesef gaz veremiyoruz. Ağır, orta hasarlı bina ve yıkılmış binalardaki toplam abone sayımız 60 bin civarındadır. Ekiplerimiz tüm abonelerimizi kontrol ederek ev, ev gezerek evde olan tüm abonelerimizin kontrolünü yaparak gaz açma işlemlerini yapmıştır. İç tesisat kontrollerinde kaçak varsa bunların tamiratlarını da ücretsiz olarak biz kendimiz yaptık. Deprem öncesi 212 bin abonemiz vardı. Depremin ardından bu sayı 154 bine düşmüştür. Evde bulunan abonelerimizin tamamına gaz arzı sağladık. Abonelerimizin yüzde 60'ı evde olduğu için yani daire içinde yüzde 60 abonemiz gaz kullanıyor. Şu anda da bize talep ettikleri zaman aynı gün içerisinde veya en geç ertesi gün sonuna kadar tesisat kontrollerini yaparak gaz arzını sağlamaktayız."
Yılmaz, kentte yıkımı gerçekleştirilecek binalarda gaz akışını sürekli ya da geçici olarak kestiklerini sözlerine ekledi.
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