https://sputniknews.com.tr/20230409/iyi-partinin-milletvekili-aday-listesi-saat-1400te-yskya-sunulacak-1069395110.html

İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi saat 14:00'te YSK'ya sunulacak

İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi saat 14:00'te YSK'ya sunulacak

İYİ Parti, milletvekili aday listesini bugün saat 14:00'te YSK'ya sunacak. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T11:20+0300

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2023 türkiye seçimleri

iyi parti

milletvekili

yüksek seçim kurulu (ysk)

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İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada milletvekili aday listesinin saat 14:00'te YSK'ya sunulacağı belirtili ve şu ifadeler kullanıldı:

https://sputniknews.com.tr/20230409/chpde-milletvekili-adaylari-belli-olmaya-basladi-1069393586.html

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Sputnik Türkiye

iyi parti, milletvekili, yüksek seçim kurulu (ysk)