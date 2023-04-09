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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/iyi-partinin-milletvekili-aday-listesi-saat-1400te-yskya-sunulacak-1069395110.html
İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi saat 14:00'te YSK'ya sunulacak
İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi saat 14:00'te YSK'ya sunulacak
İYİ Parti, milletvekili aday listesini bugün saat 14:00'te YSK'ya sunacak. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
iyi parti
milletvekili
yüksek seçim kurulu (ysk)
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İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada milletvekili aday listesinin saat 14:00'te YSK'ya sunulacağı belirtili ve şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20230409/chpde-milletvekili-adaylari-belli-olmaya-basladi-1069393586.html
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iyi parti, milletvekili, yüksek seçim kurulu (ysk)
iyi parti, milletvekili, yüksek seçim kurulu (ysk)

İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi saat 14:00'te YSK'ya sunulacak

11:20 09.04.2023
© SputnikİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
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İYİ Parti, milletvekili aday listesini bugün saat 14:00'te YSK'ya sunacak.
İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada milletvekili aday listesinin saat 14:00'te YSK'ya sunulacağı belirtili ve şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli basın mensupları, İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz."

Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı
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