https://sputniknews.com.tr/20230409/iyi-partinin-milletvekili-aday-listesi-saat-1400te-yskya-sunulacak-1069395110.html
İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi saat 14:00'te YSK'ya sunulacak
İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi saat 14:00'te YSK'ya sunulacak
İYİ Parti, milletvekili aday listesini bugün saat 14:00'te YSK'ya sunacak. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T11:20+0300
2023-04-09T11:20+0300
2023-04-09T11:20+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
milletvekili
yüksek seçim kurulu (ysk)
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İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada milletvekili aday listesinin saat 14:00'te YSK'ya sunulacağı belirtili ve şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20230409/chpde-milletvekili-adaylari-belli-olmaya-basladi-1069393586.html
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iyi parti, milletvekili, yüksek seçim kurulu (ysk)
iyi parti, milletvekili, yüksek seçim kurulu (ysk)
İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi saat 14:00'te YSK'ya sunulacak
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İYİ Parti, milletvekili aday listesini bugün saat 14:00'te YSK'ya sunacak.
İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada milletvekili aday listesinin saat 14:00'te YSK'ya sunulacağı belirtili ve şu ifadeler kullanıldı:
"Değerli basın mensupları, İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz."