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İran Devrim Muhafızları 50 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyan ‘kamikaze’ İHA test etti
İran Devrim Muhafızları 50 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyan ‘kamikaze’ İHA test etti
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 50 kilogram ağırlığında savaş başlığı ile donatılmış yüksek hassasiyetli uzun menzilli ‘kamikaze’ tipi insansız hava aracını... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T22:35+0300
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savunma
iran
iran devrim muhafızları
kamikaze insansız hava aracı (iha)
iha
insansız hava aracı (iha)
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Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığı üzere İran Devrim Muhafızları Ordusu, 50 kilogram ağırlığında savaş başlığı ile donatılmış yüksek hassasiyetli uzun menzilli ‘kamikaze’ tipi insansız hava aracını (İHA) başarıyla test etti.İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Araştırma ve Özgüven Örgütü Başkanı Ali Kouhestani, “Bu insansız hava aracı, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin genç uzmanlar tarafından geliştirilip üretilen kamikaze insansız hava aracından biridir” diye konuştu.Kouhestani ayrıca ‘Meraj-532’ adı verilen ve pistonlu motor ile donatılmış ‘kamikaze’ İHA'nın 450 km menzili olduğu, 3 saat boyunca 12 bin feet (yaklaşık 3 bin 600 metre) irtifada havada kalabildiği, 50 kilogram ağırlığında savaş başlığı ile donatıldığı ve herhangi bir otomobilden fırlatılabildiği bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/iran-basra-korfezinde-kacak-akaryakit-tasiyan-4-gemiye-el-koydu-1069436690.html
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İran Devrim Muhafızları 50 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyan ‘kamikaze’ İHA test etti

22:35 09.04.2023
© İHAİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 50 kilogram ağırlığında savaş başlığı ile donatılmış yüksek hassasiyetli uzun menzilli ‘kamikaze’ tipi insansız hava aracını (İHA) başarıyla test ettiği öğrenildi.
Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığı üzere İran Devrim Muhafızları Ordusu, 50 kilogram ağırlığında savaş başlığı ile donatılmış yüksek hassasiyetli uzun menzilli ‘kamikaze’ tipi insansız hava aracını (İHA) başarıyla test etti.
İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Araştırma ve Özgüven Örgütü Başkanı Ali Kouhestani, “Bu insansız hava aracı, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin genç uzmanlar tarafından geliştirilip üretilen kamikaze insansız hava aracından biridir” diye konuştu.
Kouhestani ayrıca ‘Meraj-532’ adı verilen ve pistonlu motor ile donatılmış ‘kamikaze’ İHA'nın 450 km menzili olduğu, 3 saat boyunca 12 bin feet (yaklaşık 3 bin 600 metre) irtifada havada kalabildiği, 50 kilogram ağırlığında savaş başlığı ile donatıldığı ve herhangi bir otomobilden fırlatılabildiği bilgisini verdi.
İran savaş gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
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