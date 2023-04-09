https://sputniknews.com.tr/20230409/insaat-alaninda-cokme-oldu-5-isci-gocuk-altinda-kaldi-1069396391.html

İnşaat alanında çökme oldu: 5 işçi göçük altında kaldı

İnşaat alanında çökme oldu: 5 işçi göçük altında kaldı

Avcılar'daki şantiyede inşaat alanına beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T11:59+0300

2023-04-09T11:59+0300

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türkiye

istanbul

inşaat

çökme

göçük

işçi

avcılar

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İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden 2'si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler sürüyor.

türkiye

istanbul

avcılar

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istanbul, inşaat, çökme, göçük, işçi, avcılar