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İnşaat alanında çökme oldu: 5 işçi göçük altında kaldı
İnşaat alanında çökme oldu: 5 işçi göçük altında kaldı
Avcılar'daki şantiyede inşaat alanına beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T11:59+0300
2023-04-09T11:59+0300
türkiye
istanbul
inşaat
çökme
göçük
işçi
avcılar
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İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden 2'si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler sürüyor.
türkiye
istanbul
avcılar
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istanbul, inşaat, çökme, göçük, işçi, avcılar
istanbul, inşaat, çökme, göçük, işçi, avcılar

İnşaat alanında çökme oldu: 5 işçi göçük altında kaldı

11:59 09.04.2023
© AAinşaat - göçük - çökme
inşaat - göçük - çökme - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Avcılar'daki şantiyede inşaat alanına beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden 2'si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler sürüyor.
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