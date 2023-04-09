https://sputniknews.com.tr/20230409/firari-feto-hukumlusu-saklandigi-yerde-yakalandi-evinden-servet-cikti-1069396111.html
Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yerde yakalandı: Evinden servet çıktı
Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yerde yakalandı: Evinden servet çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem sorumlularından 3 yıldır 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Kürşat Kafalı, saklandığı adreste polisin... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T11:49+0300
2023-04-09T11:49+0300
2023-04-09T11:49+0300
türkiye
adana
fetö
hükümlü
firari
bylock
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Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden aranması bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, öğretmenlikten ihraç edilmiş olan Kürşat Kafalı’nın yargılandığı ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve 3 yıldır firari yaşadığını tespit etti.Örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olan Kafalı’nın ‘mahrem sorumlu’ olarak sohbet hocalığı yaptığı ve farklı kod adlar kullandığı tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kafalı’nın gizlediği adresi tespit ederek söz konusu eve operasyon düzenledi.Firari hükümlü Kürşat Kafalı, gözaltına alınırken evde yapılan aramada 31 bin 295 TL, 2 bin 500 Euro ile 13 bin 835 dolar ve yaklaşık 200 bin lira değerinde 8 tam altın, 10 çeyrek altın, 2 adet gram altın, 2 adet burma bilezik ve 2 adet de yine altın kolye ele geçirildi. Telefon ve dijital materyaller incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken Kürşat Kafalı, cezaevine gönderildi.
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adana, fetö, hükümlü, firari, bylock
adana, fetö, hükümlü, firari, bylock
Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yerde yakalandı: Evinden servet çıktı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem sorumlularından 3 yıldır 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Kürşat Kafalı, saklandığı adreste polisin operasyonu sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Kafalı’nın evinden 31 bin 295 TL, 2 bin 500 Euro ile 13 bin 835 dolar ve yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden aranması bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, öğretmenlikten ihraç edilmiş olan Kürşat Kafalı’nın yargılandığı ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve 3 yıldır firari yaşadığını tespit etti.
Örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olan Kafalı’nın ‘mahrem sorumlu’ olarak sohbet hocalığı yaptığı ve farklı kod adlar kullandığı tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kafalı’nın gizlediği adresi tespit ederek söz konusu eve operasyon düzenledi.
Firari hükümlü Kürşat Kafalı, gözaltına alınırken evde yapılan aramada 31 bin 295 TL, 2 bin 500 Euro ile 13 bin 835 dolar ve yaklaşık 200 bin lira değerinde 8 tam altın, 10 çeyrek altın, 2 adet gram altın, 2 adet burma bilezik ve 2 adet de yine altın kolye ele geçirildi. Telefon ve dijital materyaller incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken Kürşat Kafalı, cezaevine gönderildi.