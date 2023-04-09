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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/erkan-bas-duyurdu-can-atalay-ve-ozan-bingol-tipten-milletvekili-adayi-1069408377.html
Erkan Baş duyurdu: Can Atalay ve Ozan Bingöl TİP'ten milletvekili adayı
Erkan Baş duyurdu: Can Atalay ve Ozan Bingöl TİP'ten milletvekili adayı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, avukat Can Atalay ve vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olduğunu duyurdu. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T14:43+0300
2023-04-09T14:43+0300
2023 türkiye seçimleri
erkan baş
can atalay
ozan bingöl
milletvekili adayı
türkiye işçi partisi (tip)
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Vergi uzmanı Ozan Bingöl ve avukat Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Uzun zamandır ülkede vergi adaletinin tesisi için çabalayan, gelir dağılımında adalet için toplumsal sorumluluk üstlenen, vergi bilincinin gelişmesine katkı sunan Vergi Uzmanı sayın Ozan Bingöl davetimizi kırmayarak adaylık teklifimizi kabul etti. Halkça ödenen her şey hakça paylaşılıp eşit bölüşülecek!" ifadelerini kullandı.Gezi davası tutuklusu avukat Can Atalay'ın da adaylığını duyuran Baş şu ifadeleri kullandı:
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erkan baş, can atalay, ozan bingöl, milletvekili adayı, türkiye işçi partisi (tip)
erkan baş, can atalay, ozan bingöl, milletvekili adayı, türkiye işçi partisi (tip)

Erkan Baş duyurdu: Can Atalay ve Ozan Bingöl TİP'ten milletvekili adayı

14:43 09.04.2023
© FotoğrafTürkiye İşçi Partisi
Türkiye İşçi Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© Fotoğraf
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, avukat Can Atalay ve vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olduğunu duyurdu.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl ve avukat Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Uzun zamandır ülkede vergi adaletinin tesisi için çabalayan, gelir dağılımında adalet için toplumsal sorumluluk üstlenen, vergi bilincinin gelişmesine katkı sunan Vergi Uzmanı sayın Ozan Bingöl davetimizi kırmayarak adaylık teklifimizi kabul etti. Halkça ödenen her şey hakça paylaşılıp eşit bölüşülecek!" ifadelerini kullandı.
Gezi davası tutuklusu avukat Can Atalay'ın da adaylığını duyuran Baş şu ifadeleri kullandı:

"Mücadele azmini ve kararlılığını Gezi’den, Soma’dan, Aladağ’dan, Hendek’den ve daha birçok direnişten tanıdığımız, her zaman haklının sesi ve savunucusu olmuş sevgili dostum Can Atalay milletvekilli adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi çok mutlu etti. Bu karanlığı hep birlikte sonlandırıp Can ve Saray tarafından tutsak edilen tüm yoldaşlarımızla özgürlükte buluşup kucaklaşacağız. Ve hep birlikte hesap soracağız! Hoş geldin Can #TİPSenin."

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