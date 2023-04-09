https://sputniknews.com.tr/20230409/erdogan-ilk-gozlem-uydumuz-imece-11-nisanda-uzaydaki-yorungesine-firlatilacak-1069406013.html
Erdoğan: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
Erdoğan: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak"... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T13:43+0300
2023-04-09T13:43+0300
2023-04-09T14:11+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
imece
uydu
türkiye
uzay
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ilk gözlem uydu olan İMECE'ye ilişkin paylaşım yaptı.Yerli ve milli imkanlarla üretildiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, imece, uydu, türkiye, uzay
recep tayyip erdoğan, imece, uydu, türkiye, uzay
Erdoğan: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
13:43 09.04.2023 (güncellendi: 14:11 09.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ilk gözlem uydu olan İMECE'ye ilişkin paylaşım yaptı.
Yerli ve milli imkanlarla üretildiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.