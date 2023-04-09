https://sputniknews.com.tr/20230409/erdogan-ilk-gozlem-uydumuz-imece-11-nisanda-uzaydaki-yorungesine-firlatilacak-1069406013.html

Erdoğan: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

Erdoğan: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak"... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T13:43+0300

2023-04-09T13:43+0300

2023-04-09T14:11+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

imece

uydu

türkiye

uzay

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ilk gözlem uydu olan İMECE'ye ilişkin paylaşım yaptı.Yerli ve milli imkanlarla üretildiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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