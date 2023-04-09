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https://sputniknews.com.tr/20230409/disisleri-bakan-yardimcisi-serimin-avukati-kamuoyu-husumetine-maruz-birakilmaya-calisilmistir-1069405160.html
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in avukatı: 'Kamuoyu husumetine maruz bırakılmaya çalışılmıştır'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in avukatı: 'Kamuoyu husumetine maruz bırakılmaya çalışılmıştır'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in avukatı Muhammed Kerim Karadağ, müvekkili hakkındaki iddialara yanıt verdi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T13:16+0300
2023-04-09T13:16+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
yasin ekrem serim
iyi parti
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Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez tarafından müvekkili Serim hakkında ithamlarda bulunulduğunu, bu şekilde toplum algısının belirli bir yöne kanalize edilmek istendiğini belirtti.Avukat Karadağ, "Dış̧işleri Bakan Yardımcımız Yasin Ekrem Serim, mal varlığına ilişkin yapılan imalar ve ortaya atılan iddialar sebebiyle kamuoyu husumetine maruz bırakılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında birtakım yasa dışı kişiler ve olaylarla birlikte anılmak suretiyle müvekkilin şahsına suç isnat edilmiştir. Söz konusu iddiaların tamamı ağır nitelikte suç mahiyetindedir. Müvekkilim, şahsı özelinde sürdürmekte olduğu kamu görevi sebebiyle husumete maruz bırakılmıştır. Bu sebeple ortaya atılan asılsız iddialar karşısında hukuki ve cezai yollara başvurduğumuzu ve bu süreçlerin devam ettiğini belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.Serim'in tüm faaliyetlerinin devlet kayıtlarında mevcut olduğunu, devlet kadrolarında görev aldığı süre boyunca da Memurlar Kanunu hükümleri uyarınca tüm faaliyetlerini "mal beyanı" olarak ilgili kurumlara sunduğunu aktaran Karadağ, "Şirketlerinin almış olduğu menkul veya gayrimenkuller usul ve yasalara uygun olarak alınmıştır." açıklamasını yaptı.'Yasal yollara başvuruldu'Karadağ, "Geçtiğimiz günlerde Halil Falyalı ile Kıbrıs'ta ortak şirketleri ortaya çıktı" şeklinde ortaya atılan iddianın da iftira niteliğinde olduğunu, bu iddiayı dile getirenler hakkında da yasal yollara başvurulduğunu bildirdi.Serim'in bahsi geçen şahısla hiçbir şekilde şirket kurmadığını, ortak ticari faaliyette bulunmadığını belirten Karadağ, şunları kaydetti:Avukat Karadağ, şirkete ait taşınmazın satışı için, bedeli ödenmesiyle birlikte derhal şirket hisselerinin bahsi geçen şahsa devredildiğini ve şahısla müvekkili arasında hiçbir ticari faaliyet, iş ilişkisi veya benzer hiçbir birliktelik olmadığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/msb-depremle-ilgili-asilsiz-iddialari-yalanlandi-1069397185.html
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dışişleri bakanlığı, yasin ekrem serim, iyi parti
dışişleri bakanlığı, yasin ekrem serim, iyi parti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in avukatı: 'Kamuoyu husumetine maruz bırakılmaya çalışılmıştır'

13:16 09.04.2023
© AACumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim getirildi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in avukatı Muhammed Kerim Karadağ, müvekkili hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez tarafından müvekkili Serim hakkında ithamlarda bulunulduğunu, bu şekilde toplum algısının belirli bir yöne kanalize edilmek istendiğini belirtti.
Avukat Karadağ, "Dış̧işleri Bakan Yardımcımız Yasin Ekrem Serim, mal varlığına ilişkin yapılan imalar ve ortaya atılan iddialar sebebiyle kamuoyu husumetine maruz bırakılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında birtakım yasa dışı kişiler ve olaylarla birlikte anılmak suretiyle müvekkilin şahsına suç isnat edilmiştir. Söz konusu iddiaların tamamı ağır nitelikte suç mahiyetindedir. Müvekkilim, şahsı özelinde sürdürmekte olduğu kamu görevi sebebiyle husumete maruz bırakılmıştır. Bu sebeple ortaya atılan asılsız iddialar karşısında hukuki ve cezai yollara başvurduğumuzu ve bu süreçlerin devam ettiğini belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.
Serim'in tüm faaliyetlerinin devlet kayıtlarında mevcut olduğunu, devlet kadrolarında görev aldığı süre boyunca da Memurlar Kanunu hükümleri uyarınca tüm faaliyetlerini "mal beyanı" olarak ilgili kurumlara sunduğunu aktaran Karadağ, "Şirketlerinin almış olduğu menkul veya gayrimenkuller usul ve yasalara uygun olarak alınmıştır." açıklamasını yaptı.

'Yasal yollara başvuruldu'

Karadağ, "Geçtiğimiz günlerde Halil Falyalı ile Kıbrıs'ta ortak şirketleri ortaya çıktı" şeklinde ortaya atılan iddianın da iftira niteliğinde olduğunu, bu iddiayı dile getirenler hakkında da yasal yollara başvurulduğunu bildirdi.
Serim'in bahsi geçen şahısla hiçbir şekilde şirket kurmadığını, ortak ticari faaliyette bulunmadığını belirten Karadağ, şunları kaydetti:
"KKTC Girne Merkezli Northern Associates Trading Limited isimli şirket üzerinden müvekkilimin geçmiş̧ yıllarda gerçekleştirdiği ticari faaliyetler gerçeğe aykırı şekilde gösterilerek hukuksuz eylemler gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Her ne kadar bu eylemlerin müvekkil tarafından gerçekleştirildiği iddia edilse de olayın oluş̧ biçimi dikkate alındığında basit bir gayrimenkul satışı karşılığında şirket hisselerinin devredilmesi hakkında olduğu anlaşılacaktır."
Avukat Karadağ, şirkete ait taşınmazın satışı için, bedeli ödenmesiyle birlikte derhal şirket hisselerinin bahsi geçen şahsa devredildiğini ve şahısla müvekkili arasında hiçbir ticari faaliyet, iş ilişkisi veya benzer hiçbir birliktelik olmadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
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MSB depremle ilgili asılsız iddiaları yalanlandı
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