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https://sputniknews.com.tr/20230409/depremden-etkilenmeyen-istinat-duvari-yagmurda-coktu-araclar-hurdaya-dondu-1069431839.html
Depremden etkilenmeyen istinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü
Depremden etkilenmeyen istinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü
Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yağmurunda etkisiyle 8 katlı apartmanın bulunduğu otoparkın istinat duvarının çökmesi neticesinde çok sayıda araç... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T19:00+0300
2023-04-09T19:00+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
yağmur
istinat duvarı
çökme
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda 8 katlı apartmanın otoparkındaki istinat duvarının çökmesi neticesinde 8 araç kullanılamaz hale geldi. Toprak altında kalan araçların sayısı ise henüz netleşmedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Askıda kalan iki otomobilde çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis otoparkın bulunduğu alanda emniyet şeridi çekti. 8 katlı iki apartman ise tahliye edildi. Çökme esnasında ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından da çökme yaşanan alanda inceleme başlatıldı.‘Deprem oluyor sandık’Tahliye edilen binada ikamet eden Mehmet Erbakan, "2/B blokta oturuyorum. Bir gürültü koptu 2'yi çeyrek geçe. Biz deprem oluyor sandık. Ama baktık ki avizeler falan oynamıyor. Çocuklar bağırmaya başlayınca 'Duvar uçtu' diye geldim baktığımızda duvar uçmuştu" dedi.‘Arabaların hepsi yerin altına girdi’İsmail Keskin ise, oğlunun eşyalarını taşıdığı esnada istinat duvarının çöktüğünü belirterek, "Ben buraya çocuğumun evini taşımaya gelmiştim. Evi taşırken duvarda kütürdeme oldu öğlen saatlerinde. Öğleden sonra tekrar eşya getirdik. Daha sonra tabandan gelmeye başladı. Arabaların hepsi yerin altına girdi. O anda ben aracın içerisindeydim. Tabandan patlamasaydı biz de kurtuluş yoktu. Tabandan patladı üstten patlamadı duvar. O anda kurtulduk biz" diye konuştu.
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kahramanmaraş, deprem, yağmur, istinat duvarı, çökme
kahramanmaraş, deprem, yağmur, istinat duvarı, çökme

Depremden etkilenmeyen istinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü

19:00 09.04.2023
© İHADepremden etkilenmeyen istinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü
Depremden etkilenmeyen istinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA
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Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yağmurunda etkisiyle 8 katlı apartmanın bulunduğu otoparkın istinat duvarının çökmesi neticesinde çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen bina sakinlerinden Mehmet Erbakan, "Biz deprem oluyor sandık. Ama baktık ki avizeler falan oynamıyor. Baktığımızda duvar uçmuştu" dedi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda 8 katlı apartmanın otoparkındaki istinat duvarının çökmesi neticesinde 8 araç kullanılamaz hale geldi. Toprak altında kalan araçların sayısı ise henüz netleşmedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Askıda kalan iki otomobilde çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis otoparkın bulunduğu alanda emniyet şeridi çekti. 8 katlı iki apartman ise tahliye edildi. Çökme esnasında ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından da çökme yaşanan alanda inceleme başlatıldı.

‘Deprem oluyor sandık’

Tahliye edilen binada ikamet eden Mehmet Erbakan, "2/B blokta oturuyorum. Bir gürültü koptu 2'yi çeyrek geçe. Biz deprem oluyor sandık. Ama baktık ki avizeler falan oynamıyor. Çocuklar bağırmaya başlayınca 'Duvar uçtu' diye geldim baktığımızda duvar uçmuştu" dedi.

‘Arabaların hepsi yerin altına girdi’

İsmail Keskin ise, oğlunun eşyalarını taşıdığı esnada istinat duvarının çöktüğünü belirterek, "Ben buraya çocuğumun evini taşımaya gelmiştim. Evi taşırken duvarda kütürdeme oldu öğlen saatlerinde. Öğleden sonra tekrar eşya getirdik. Daha sonra tabandan gelmeye başladı. Arabaların hepsi yerin altına girdi. O anda ben aracın içerisindeydim. Tabandan patlamasaydı biz de kurtuluş yoktu. Tabandan patladı üstten patlamadı duvar. O anda kurtulduk biz" diye konuştu.
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