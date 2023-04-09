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https://sputniknews.com.tr/20230409/cifte-cinayetin-zanlisi-ozel-olarak-hazirlanmis-yeralti-siginaginda-yakalandi-1069416349.html
Çifte cinayetin zanlısı özel olarak hazırlanmış yeraltı sığınağında yakalandı
Çifte cinayetin zanlısı özel olarak hazırlanmış yeraltı sığınağında yakalandı
Mersin’de 6 ay önce işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da özel olarak yapılan sığınakta yakalandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T15:53+0300
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sığınak
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Edinilen bilgiye göre olay, 9 Eylül 2022 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşandı. Meydana gelen olayda, kahvehaneden çıktıktan sonra otomobille seyir halinde olan Mustafa Kırgın ile arkadaşı Orhan Yıldız'a tabancayla ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan şahıslar kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olaydan sonra O.A, A.M. ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen O.A., A.M., serbest bırakılırken E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Saldırının planlayıcıları arasında olduğu iddia edilen A.K. ise olaydan sonra izini kaybettirdi. Uzun süredir aranan A.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın memleketi olan Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesine bağlı Üçüzler kırsal Mahallesinde sakladığı bilgisine ulaşıldı.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün bölgede yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazı kullanılarak evin bahçesinde şüpheli tarafından saklanmak için özel olarak hazırlanmış yeraltı sığınağı tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler firari şahsı yakalamayı başardı. Şahsın saklandığı ev ve sığınakta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Saldırıda A.K.’nin Mustafa Kırgın’ı öldürmek isterken arkadaşı Orhan Yıldız'ı da kazara öldürdüğü belirtildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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mersin, cinayet, sığınak, zanlı
mersin, cinayet, sığınak, zanlı

Çifte cinayetin zanlısı özel olarak hazırlanmış yeraltı sığınağında yakalandı

15:53 09.04.2023
© İHA / ŞİNASİ İNANMersin'de 6 ay önce işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa'da özel olarak yapılan sığınakta yakalandı.
Mersin'de 6 ay önce işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa'da özel olarak yapılan sığınakta yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA / ŞİNASİ İNAN
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Mersin’de 6 ay önce işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da özel olarak yapılan sığınakta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 9 Eylül 2022 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşandı. Meydana gelen olayda, kahvehaneden çıktıktan sonra otomobille seyir halinde olan Mustafa Kırgın ile arkadaşı Orhan Yıldız'a tabancayla ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan şahıslar kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olaydan sonra O.A, A.M. ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen O.A., A.M., serbest bırakılırken E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırının planlayıcıları arasında olduğu iddia edilen A.K. ise olaydan sonra izini kaybettirdi. Uzun süredir aranan A.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın memleketi olan Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesine bağlı Üçüzler kırsal Mahallesinde sakladığı bilgisine ulaşıldı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün bölgede yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazı kullanılarak evin bahçesinde şüpheli tarafından saklanmak için özel olarak hazırlanmış yeraltı sığınağı tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler firari şahsı yakalamayı başardı. Şahsın saklandığı ev ve sığınakta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Saldırıda A.K.’nin Mustafa Kırgın’ı öldürmek isterken arkadaşı Orhan Yıldız'ı da kazara öldürdüğü belirtildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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