https://sputniknews.com.tr/20230409/chp-ve-iyi-parti-milletvekili-aday-listeleri-icin-yskya-geldi-1069410257.html

CHP ve İYİ Parti milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti

CHP ve İYİ Parti milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti milletvekili aday listelerini teslim etmek için Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Heyetler listeleri kurula teslim etti. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T15:20+0300

2023-04-09T15:20+0300

2023-04-09T15:47+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

chp

iyi parti

ysk

milletvekili adayı

liste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069108660_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5aa9ceabe298eee9c3cae9cbdd293949.jpg

Millet İttifakı'nda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gösterecek.İYİ Parti ve CHP heyetleri, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıraBilal Bilici - Adana 2'nci sıraEce Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıraSeyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıraBuğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıraAhmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıraKüşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıraTurhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıraAhmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıraUğur Poyraz - Antalya 1'inci sıraÜnal Karaman - Konya 1'inci sıraGökhan Zan - Hatay 2'nci sıraÜmit Özlale - İzmir 2'nci sıraSevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıraŞenol Sunat - Manisa 1'inci sıraİdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıraEdip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıraLütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıraErhan Usta - Samsun 1'inci sıraBurhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıraSelcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıraTürker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra

https://sputniknews.com.tr/20230409/chpde-milletvekili-adaylari-belli-olmaya-basladi-1069393586.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, chp, iyi parti, ysk, milletvekili adayı, liste