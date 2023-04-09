https://sputniknews.com.tr/20230409/camilerdeki-sadaka-kutusundan-para-calan-supheli-yakalandi-1069405494.html

Camilerdeki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı

Camilerdeki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde iki camideki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T13:23+0300

2023-04-09T13:23+0300

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türkiye

samsun

cami

hırsızlık

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Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Zincirlikuyu Camii ve Şadibey Camisinde bulunan sadaka kutularından para çalındı. Olay, polis haber verildi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bir kişinin tel aparatla sadaka kutusundan paraları çaldığını tespit etti.Ekipler, hırsızlık olayını 51 yaşındaki H.O.'nun gerçekleştirdiği tespit etti. Polis ekipleri, camiye tekrar gelen H.O.'yı cami içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

türkiye

samsun

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samsun, cami, hırsızlık