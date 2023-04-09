https://sputniknews.com.tr/20230409/camilerdeki-sadaka-kutusundan-para-calan-supheli-yakalandi-1069405494.html
Camilerdeki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı
Camilerdeki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı
Samsun’un Alaçam ilçesinde iki camideki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T13:23+0300
2023-04-09T13:23+0300
2023-04-09T13:23+0300
türkiye
samsun
cami
hırsızlık
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Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Zincirlikuyu Camii ve Şadibey Camisinde bulunan sadaka kutularından para çalındı. Olay, polis haber verildi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bir kişinin tel aparatla sadaka kutusundan paraları çaldığını tespit etti.Ekipler, hırsızlık olayını 51 yaşındaki H.O.'nun gerçekleştirdiği tespit etti. Polis ekipleri, camiye tekrar gelen H.O.'yı cami içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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samsun, cami, hırsızlık
Camilerdeki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı
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Samsun’un Alaçam ilçesinde iki camideki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Zincirlikuyu Camii ve Şadibey Camisinde bulunan sadaka kutularından para çalındı. Olay, polis haber verildi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bir kişinin tel aparatla sadaka kutusundan paraları çaldığını tespit etti.
Ekipler, hırsızlık olayını 51 yaşındaki H.O.'nun gerçekleştirdiği tespit etti. Polis ekipleri, camiye tekrar gelen H.O.'yı cami içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.