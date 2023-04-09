https://sputniknews.com.tr/20230409/belarus-buyukelcisi-bu-aydan-itibaren-rusyadan-petrol-satis-vergi-donusleri-basliyor-1069425150.html
Belarus Büyükelçisi: Bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satış vergi dönüşleri başlıyor
Belarus Büyükelçisi: Bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satış vergi dönüşleri başlıyor
Belarus’un Moskova Büyükelçisi Krutoy, varılan anlaşmalar doğrultusunda ülkeye bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satışından vergi dönüşlerinin başlayacağını... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T17:54+0300
2023-04-09T17:54+0300
2023-04-09T17:54+0300
dünya
belarus
rusya
petrol
vergi
dmitriy krutoy
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Belarus’un Moskova Büyükelçisi Dmitriy Krutoy, varılan anlaşmalar doğrultusunda ülkeye bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satışından vergi dönüşlerinin başlayacağını söyledi. Belarus haber ajansı BelTA’nın aktardığı üzere Krutoy, “Bu aydan itibaren geçen yıl vergilendirme alanında birlik devleti entegrasyon programının uygulanması çerçevesinde varılan anlaşmalar doğrultusunda Belarus'a petrol satışlarından vergi dönüşleri çerçevesinde para gelmeye başlayacak” açıklamasında bulundu.Ham petrol fiyatları konusunda iki ülkenin şirketleri arasında müzakere edilerek mutabakat sağlanacağına dikkat çeken Krutoy, “Eğer onlar (şirketler) bunu başaramazsa biz bunun tüm yönleri dikkate alarak nihai kararları verebilecek bir tür ortak şirket olmasını istiyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
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belarus, rusya, petrol, vergi, dmitriy krutoy
belarus, rusya, petrol, vergi, dmitriy krutoy
Belarus Büyükelçisi: Bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satış vergi dönüşleri başlıyor
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Belarus’un Moskova Büyükelçisi Krutoy, varılan anlaşmalar doğrultusunda ülkeye bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satışından vergi dönüşlerinin başlayacağını belirtti.
Belarus’un Moskova Büyükelçisi Dmitriy Krutoy, varılan anlaşmalar doğrultusunda ülkeye bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satışından vergi dönüşlerinin başlayacağını söyledi. Belarus haber ajansı BelTA’nın aktardığı üzere Krutoy, “Bu aydan itibaren geçen yıl vergilendirme alanında birlik devleti entegrasyon programının uygulanması çerçevesinde varılan anlaşmalar doğrultusunda Belarus'a petrol satışlarından vergi dönüşleri çerçevesinde para gelmeye başlayacak” açıklamasında bulundu.
Ham petrol fiyatları konusunda iki ülkenin şirketleri arasında müzakere edilerek mutabakat sağlanacağına dikkat çeken Krutoy, “Eğer onlar (şirketler) bunu başaramazsa biz bunun tüm yönleri dikkate alarak nihai kararları verebilecek bir tür ortak şirket olmasını istiyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
“Şu anda ülkemizde akaryakıta fiyat indirimleri, özellikle iki ülke piyasaları arasındaki fiyat dengeleme politikası çerçevesinde yapılıyor, bunu kaçırmamak önemli ve dengeleme aslında haftalık olarak yapılıyor.”