https://sputniknews.com.tr/20230409/belarus-buyukelcisi-bu-aydan-itibaren-rusyadan-petrol-satis-vergi-donusleri-basliyor-1069425150.html

Belarus Büyükelçisi: Bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satış vergi dönüşleri başlıyor

Belarus Büyükelçisi: Bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satış vergi dönüşleri başlıyor

Belarus’un Moskova Büyükelçisi Krutoy, varılan anlaşmalar doğrultusunda ülkeye bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satışından vergi dönüşlerinin başlayacağını... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T17:54+0300

2023-04-09T17:54+0300

2023-04-09T17:54+0300

dünya

belarus

rusya

petrol

vergi

dmitriy krutoy

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Belarus’un Moskova Büyükelçisi Dmitriy Krutoy, varılan anlaşmalar doğrultusunda ülkeye bu aydan itibaren Rusya’dan petrol satışından vergi dönüşlerinin başlayacağını söyledi. Belarus haber ajansı BelTA’nın aktardığı üzere Krutoy, “Bu aydan itibaren geçen yıl vergilendirme alanında birlik devleti entegrasyon programının uygulanması çerçevesinde varılan anlaşmalar doğrultusunda Belarus'a petrol satışlarından vergi dönüşleri çerçevesinde para gelmeye başlayacak” açıklamasında bulundu.Ham petrol fiyatları konusunda iki ülkenin şirketleri arasında müzakere edilerek mutabakat sağlanacağına dikkat çeken Krutoy, “Eğer onlar (şirketler) bunu başaramazsa biz bunun tüm yönleri dikkate alarak nihai kararları verebilecek bir tür ortak şirket olmasını istiyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

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belarus, rusya, petrol, vergi, dmitriy krutoy