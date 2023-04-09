BBP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu

"2018'de Cumhur İttifakı ile birlikte seçimlere girdiğimiz günden bugüne yapmış olduğumuz çalışmaların Türk devletinin bekası, milletin huzur ve refahı noktasında milletimizden teveccüh aldığını görmüş ve Büyük Birlik Partisi olarak tek başımıza seçimlere girmiş bulunuyoruz. Cumhur İttifakı, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisinden oluşmakta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmakta olup, biz Büyük Birlik Partisi olarak inanıyoruz ki, bu seçimlerde birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirip, yine devletimizin hizmetinde, yine devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı için çalışmalarına devam edecektir. BBP olarak birbirinden değerli adaylarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. BBP olarak hayata bakış, meselelere bakış, inançlara bakış için en üst noktada gördüğümüz için bu ittifakın içerisinde yer aldık. BBP ad ve amblemiyle en yüksek oyu almayı ümit ettiğimiz için de seçimlere tek başımıza girdik."