https://sputniknews.com.tr/20230409/bakan-soylu-1-yil-icerisinde-hep-birlikte-cadirdan-konteynere-konteynerden-eve-gececegiz-1069440552.html

Bakan Soylu: 1 yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden eve geçeceğiz

Bakan Soylu: 1 yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden eve geçeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'taki iftar programında, "Allah nasip edecek 1 yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden eve... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T22:39+0300

2023-04-09T22:39+0300

2023-04-09T22:40+0300

politika

süleyman soylu

kahramanmaraş

çadır kent

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İçişleri Bakanı Soylu, Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile Kahramanmaraş kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda AFAD tarafından oluşturulan eğitim kampüsünü ziyaret etti.Kampüste yer alan eğitim sınıfları, kütüphaneler, kurs merkezleri ve sosyal alanları inceleyen Soylu, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki iftar etkinliğinde depremzedelerle bir araya geldi.Soylu, deprem sonrasında 63 günün geride kaldığını, büyük bir afet ve imtihandan geçildiğini belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa temennisinde bulundu.İftar programına HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı ile katıldıklarını aktaran Soylu, "Depremin olduğu ilk günden itibaren Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin bütün ilçe binalarına, il binalarına, temsilciliklerine 'gün bugündür' deyip 'kardeşlerimize Bulgaristan'dan yardımcı olmak zorundayız' diye hem bayrak açan, hem yardım eden hem de o ilk günlerin sıcaklığıyla yanınızda olan oradaki bütün kardeşlerimize Karadayı Genel Başkanımız nezdinde teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" diye konuştu.HÖH Partisi'nin yeni yapılan seçimle mecliste 36 milletvekiliyle yer aldığını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:Bakan Soylu, deprem bölgesindeki illerde yapılan her çalışmayı takip ettiklerine işaret ederek, vatandaşların huzur içerisinde standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını vurguladı.Çadırların kurulmasının ardından yapılan çalışmalara değinen Soylu, "Nasıl evden çadıra geçmişsek Allah nasip edecek 1 yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden eve geçeceğiz. İnşallah geçtiğimiz evler güvenli evler olacak, şehirlerimiz dirençli şehirler olacak. Gelecek nesillerimize güvenli, dirençli şehirler, evler, mahalleler ve sokakları hep beraber bırakacağız." ifadesini kullandı.'Kardeşlik içerisinde ayağa kaldıracağız'Kaybedilenlerin geri getirilemeyeceğini bildiklerini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:'3 milyon gıda kolisi dağıtıldı'Soylu, deprem sonrası çok sayıda destek ve yardım yapıldığına dikkati çekerek, "Şu ana kadar AFAD, Kızılay ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde 3 milyon koli gıda dağıtıldı. Diğer gelen yardım ekiplerinin yaptığı hariç her akşam 2 milyon depremzede hemşerimize iftar veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Şu sözü hiç kulağınızdan çıkarmayın, sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız sonuna kadar sizlerleyiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.Kahramanmaraş şehir merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda güzel bir kampüs kurulduğunu, gençlerin ve çocukların sınavlarına burada hazırlanabileceğini aktaran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Türk milletinin büyük ve asil olduğuna dikkati çeken Soylu, "Büyüğünü, küçüğünü, dinini, inancını, geleneğini, milliyetini, fakiri ve fukarasını, birbirini bilen milletin evlatlarıyız. Nerede olursa olsun, dünyanın hangi noktasında olursa olsun elimizi uzatmak bizim milletimizin en asil karakteridir. Hangi durumda olursak olalım elbette ki kendi insanımızla birlikte oluruz ama dünyada olan eksiklikler varsa onlara ulaşmaya çalışırız, haksızlıklar varsa onlara karşı çıkarız. Eğer bir de aman dileniyorsa bu aziz millet o amanın dilendiği yere uzanmayı kendine bir vazife bilir" değerlendirmesinde bulundu.Bulgaristan ile birlikte ve kardeş olduklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

kahramanmaraş

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süleyman soylu, kahramanmaraş, çadır kent