Bakan Soylu: 1 yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden eve geçeceğiz

"Siz orada durduğunuz sürece, sizin orada varlığınız olduğu sürece kalbimizin bir parçasının orada olduğuna inanıyoruz. Değil mi ki seccadede rüku ve secdeye eğiliyor Allah'a dua edilirken aynen Kabe-i Muazzama'da olduğu gibi şu Anadolu yurduna ve kardeşlerine dua ediyorlar, değil mi ki Türkiye'ye döndükleri ve baktıkları zaman esen her rüzgar onların gönlünü ferahlatıyor, değil mi ki karşı karşıya kaldığımız her zorlukta birbirimizi anlıyor ve destekliyoruz. Allah kardeşliğimizi daim etsin, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Cenab-ı Allah dünyanın her yerinde bulunan Müslümanlarına ve kardeşlerimize zulüm edenler varsa Allah onlara zulüm fırsatı vermesin. Allah kardeşlerimizin yarınlarını aydınlık etsin."