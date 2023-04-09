https://sputniknews.com.tr/20230409/bakan-koca-cumhur-ittifakinin-basarisi-icin-tum-gucumuzle-calisacagiz-1069441971.html
Bakan Koca: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Bakan Koca: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Sosyal medyadan Cumhur İttifakı'na destek mesajı veren Sağlık Bakanı Koca, "Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T23:33+0300
2023-04-09T23:33+0300
2023-04-09T23:33+0300
2023 türkiye seçimleri
fahrettin koca
cumhur ittifakı
cumhurbaşkanlığı seçimi
milletvekili adayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057074071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_519ac78992c9a4ca87a083c0566dde28.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listesiyle ilgili paylaşım yaptı. Daha önce milletvekili adayı olmayacağını duyuran Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057074071_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_5e531b615d6eea3ca1cafb9cf14df684.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, cumhur ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili adayı
fahrettin koca, cumhur ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili adayı
Bakan Koca: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Abone ol
Sosyal medyadan Cumhur İttifakı'na destek mesajı veren Sağlık Bakanı Koca, "Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listesiyle ilgili paylaşım yaptı. Daha önce milletvekili adayı olmayacağını duyuran Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun."