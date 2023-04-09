https://sputniknews.com.tr/20230409/almanyada-turk-dugununde-54-kisi-karbonmonoksitten-zehirlendi-1069436950.html
Almanya'da Türk düğününde 54 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
Almanya'da Türk düğününde 54 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Türk düğününde 54 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği bildirildi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T20:44+0300
2023-04-09T20:44+0300
2023-04-09T20:44+0300
dünya
avrupa
almanya
düsseldorf
düğün
karbonmonoksit
zehirlenme
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Düsseldorf İtfaiyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 200 davetlinin katıldığı düğünde salondaki ısıtıcı ile jeneratörden sızan karbonmonoksit nedeniyle 54 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.Hastaneye kaldırılan kişilerin kısa süreli tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.Olaya 75 kişilik itfaiye ve sağlık ekibinin müdahale ettiği, salonun temiz havayla arındırıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/iranin-huzistan-erdebil-ve-bati-azerbaycan-eyaletlerinde-onlarca-kiz-ogrenci-zehirlendi-1069389147.html
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avrupa, almanya, düsseldorf, düğün, karbonmonoksit, zehirlenme
avrupa, almanya, düsseldorf, düğün, karbonmonoksit, zehirlenme
Almanya'da Türk düğününde 54 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
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Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Türk düğününde 54 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği bildirildi.
Düsseldorf İtfaiyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 200 davetlinin katıldığı düğünde salondaki ısıtıcı ile jeneratörden sızan karbonmonoksit nedeniyle 54 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Hastaneye kaldırılan kişilerin kısa süreli tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.
Olaya 75 kişilik itfaiye ve sağlık ekibinin müdahale ettiği, salonun temiz havayla arındırıldığı kaydedildi.