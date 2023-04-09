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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-partide-uc-donem-kurali-uygulandi-listenin-yuzde-70i-yeni-isimlerden-1069396792.html
AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Listenin yüzde 70'i yeni isimlerden
AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Listenin yüzde 70'i yeni isimlerden
Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T12:22+0300
2023-04-09T12:22+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
recep tayyip erdoğan
milletvekili
bakan
3 dönem kuralı
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AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor.Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.Buna göre, AK Parti’nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor.NTV'nin partili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.Kadın sayısında artışAK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildEn genç aday 19 yaşındaAK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.İnan’ın yanı sıra birçok genç listedeki yerini aldı. Genç sayısının daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine dikkate değer bir noktada olduğu listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230409/iyi-partinin-milletvekili-aday-listesi-saat-1400te-yskya-sunulacak-1069395110.html
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ak parti, recep tayyip erdoğan, milletvekili, bakan, 3 dönem kuralı
ak parti, recep tayyip erdoğan, milletvekili, bakan, 3 dönem kuralı

AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Listenin yüzde 70'i yeni isimlerden

12:22 09.04.2023
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; AK Parti’nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. En genç milletvekili adayı 19 yaşında olacak.
AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor.
Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.
Buna göre, AK Parti’nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor.
NTV'nin partili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.
Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.

Kadın sayısında artış

AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterild

En genç aday 19 yaşında

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.
İnan’ın yanı sıra birçok genç listedeki yerini aldı. Genç sayısının daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine dikkate değer bir noktada olduğu listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi saat 14:00'te YSK'ya sunulacak
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