AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Ligi’ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:44
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:34
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-partide-deprem-bolgesindeki-4-il-baskanligina-atama-1069388725.html
AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama
AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama
AK Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T00:39+0300
2023-04-09T00:39+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
deprem
adıyaman
şanlıurfa
kilis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062724103_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4192c26efd72aee80adb06b50fc2323f.jpg
AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki 4 kente atanan il başkanlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.Buna göre, Hatay İl Başkanlığına Mehmet Öntürk, Şanlıurfa İl Başkanlığına vekaleten Ali İhsan Delioğlu, Kilis İl Başkanlığına vekaleten Mehmet Metin Karakuş ve Adıyaman İl Başkanlığına vekaleten Emrah Erkan Bulucu atandı.
adıyaman
şanlıurfa
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062724103_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_144623268c02d0421ddcd71ad289285c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, deprem, adıyaman, şanlıurfa, kilis
ak parti, deprem, adıyaman, şanlıurfa, kilis

AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

00:39 09.04.2023
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
Abone olTelegram
AK Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki 4 kente atanan il başkanlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Buna göre, Hatay İl Başkanlığına Mehmet Öntürk, Şanlıurfa İl Başkanlığına vekaleten Ali İhsan Delioğlu, Kilis İl Başkanlığına vekaleten Mehmet Metin Karakuş ve Adıyaman İl Başkanlığına vekaleten Emrah Erkan Bulucu atandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала