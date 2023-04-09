AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleri ile Hatay İl Başkanlığına Sn. Mehmet Öntürk atanmıştır.



Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sn. Adem Yeşildal’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/U77Rcr9xAw