AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleri ile Hatay İl Başkanlığına Sn. Mehmet Öntürk atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) April 8, 2023
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sn. Adem Yeşildal’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/U77Rcr9xAw
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleriyle Şanlıurfa İl Başkanlığına vekâleten Sn. Ali İhsan Delioğlu atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) April 8, 2023
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Abdurrahman Kırıkçı’ya teşekkür eder, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar dileriz. pic.twitter.com/46qfhWYcQm
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleriyle Kilis İl Başkanlığına vekâleten Sn. Mehmet Metin Karakuş atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) April 8, 2023
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmaları nedeniyle Sn. Mehmet Murat Karataş’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz.
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleri ile Adıyaman İl Başkanlığına vekâleten Sn. Emrah Erkan Bulucu atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) April 8, 2023
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Mehmet Dağtekin’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz.