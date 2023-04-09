https://sputniknews.com.tr/20230409/abdde-alisveris-merkezinde-silahli-saldiri-8-yarali-1069409536.html
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 8 yaralı
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 8 yaralı
ABD'nin Delaware eyaletindeki Christiana isimli alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T15:12+0300
2023-04-09T15:12+0300
2023-04-09T15:12+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
alışveriş merkezi
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ABD'nin Delaware eyaletine bağlı Newark kenti yakınlarında bulunan Christiana isimli alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi. Dün yerel saatle 18.43 sıralarında alışveriş merkezinin yemek katında meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.Delaware eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi. Olayla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan bir şüpheli olmadı.
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abd, silahlı saldırı, alışveriş merkezi
abd, silahlı saldırı, alışveriş merkezi
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 8 yaralı
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ABD'nin Delaware eyaletindeki Christiana isimli alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
ABD'nin Delaware eyaletine bağlı Newark kenti yakınlarında bulunan Christiana isimli alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi. Dün yerel saatle 18.43 sıralarında alışveriş merkezinin yemek katında meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
Delaware eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi. Olayla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan bir şüpheli olmadı.